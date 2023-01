Exvicepresidente de EEUU se reúne con exiliados cubanos

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió el viernes con importantes figuras del exilio cubano en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en la ciudad de Miami.

El número dos de la Administración republicana de Donald Trump (2017-2021) calificó a los participantes cubanos como "líderes y defensores de la libertad".

"¡El pueblo estadounidense seguirá firme por una Cuba libre y democrática!", escribió Pence en Twitter tras ese encuentro.

El político conservador visitó ese mismo día el Centro universitario Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde presentó su libro "So help me God" (Con la ayuda de Dios) a estudiantes y asistentes en general.



Sobre los documentos que asegura descubrió el pasado 16 de enero en su casa de Indiana, asumió toda la responsabilidad.

"Esos documentos clasificados no deberían haber estado en mi residencia personal. Se cometieron errores", insistió.

El abogado de Pence, Greg Jacob, en una carta a la que tuvo acceso The Associated Press aseguró que el exvicepresidente no estaba al tanto de la existencia de documentos delicados o clasificados en su residencia personal y que entiendía la suma importancia de proteger la información delicada y clasificada y que estaba listo y dispuesto para cooperar por completo con los Archivos Nacionales y cualquier investigación apropiada.

Añadió que Pence colocó inmediatamente los documentos en una caja de seguridad. Y de acuerdo con una carta del abogado fechada el 22 de enero, agentes del FBI visitaron el domicilio de Pence para recoger los documentos.

Los Archivos Nacionales de Estados Unidos han pedido a los expresidentes y exvicepresidentes del país revisar sus pertenencias personales para ver si tienen documentos secretos, luego del hallazgo de documentos en las residencias privadas de los expresidentes Donald Trump y Joe Biden.