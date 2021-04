Expulsan de sus empleos a dos sindicalistas independientes

Apenas una semana después de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobara un informe sobre las violaciones a las libertades sindicales en Cuba, los órganos represivos arreciaron el hostigamiento contra los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, autora del mencionado informe.

“Luego que el Consejo de Administración de la OIT aprobara el informe del Comité de Libertad Sindical concerniente al caso 3271 de la ASIC contra el régimen cubano por violaciones a la libertad sindical, la policía política ha desatado lo que parece ser a todas luces una ola represiva contra nuestros afiliados”, indicó Iván Hernández Carrillo, Secretario General de la agrupación independiente.

Desatendiendo las recomendaciones de la entidad global, que le aconsejó garantizar el reconocimiento y libre funcionamiento de la organización independiente y abstenerse de despedir, por venganza política, a trabajadores vinculados a ella, el régimen expulsó de sus empleos en el Hotel Brisa del Mar de Caibarién, Villa Clara, a Dania Maité Noriega Castriz y su esposo Ismael Castro Valentín.

“Porque, supuestamente, iban a cerrar todos los contratos, pero la realidad fue que a mí me mandaron una auditoría expresamente para mí, donde me buscaron errores que al final no estaban; me dijeron que me cerraban el contrato y me pusieron una multa de 2.500 pesos', relató Noriega Castriz.

“Mi esposo también fue visitado por personal del G-2 que le dijeron que saben que nosotros somos opositores, que somos de la ASIC y que lo van a estar velando. Esa es su forma de reprimir a toda aquella persona que piensa diferente”, lamentó la activista.

Un día después de ser aprobado el documento, Evelio Miranda Galeto, miembro de la ASIC en la ciudad de Cienfuegos, fue arrestado y amenazado con ser enviado a prisión.

“Esto es una burda maniobra de represalia política que pone en contexto lo que hemos venido denunciando. Estamos canalizando los últimos actos represivos ante este organismo internacional y vamos a acudir a otros mecanismos severos de control para denunciar estas atrocidades contra las libertades sindicales y laborales en la isla”, subrayó Hernández Carrillo.

El Informe del Comité de Libertad Sindical aprobado por la OIT puntualizó que espera que el Gobierno cubano adecuará plena protección a los dirigentes de Asociación Sindical Independiente de Cuba contra todo acto de injerencia en sus actividades sindicales.