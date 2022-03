Expertos debatirán sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba, Ucrania, Venezuela y Nicaragua

Importantes expertos internacionales se reunirán la próxima semana en Miami para “denunciar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra los pueblos oprimidos de Cuba, Nicaragua, Ucrania, Siria y Venezuela”, informó la Asamblea de la Resistencia Cubana en un comunicado.

El evento será auspiciado por el Syrian Emergency Task Force (Grupo Especial de Emergencia para Siria), el Comité Internacional Justicia Cuba y la propia Asamblea de la Resistencia.

El panel de expertos estará integrado por el Embajador Stephen Rapp, quien actuará como fiscal del Tribunal de Ruanda; Michael Sawkiw, del Comité del Congreso Ucraniano de América; miembros del Syrian Emergency Task Force y el Comité Internacional Justicia Cuba, además, señala el comunicado, participarán ponentes de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

Bajo el nombre de “On Crimes against humanity” (Sobre los crímenes de lesa humanidad), la conferencia tendrá lugar el próximo martes, 5 de abril, iniciando las 11:00 am, y deberá finalizar a las 3:00 pm, en la sede del American Museum of the Cuban Diaspora (Museo americano del exilio cubano), ubicado en el 1200 Coral Way, Miami, Florida, 33145.