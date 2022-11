Expertos alertan sobre caída en picada de la economía en Cuba: "Estamos viviendo en el país de no hay"

El gobierno cubano recortó a la mitad su previsión original de crecimiento económico (PIB) para el 2022, mientras tanto el turismo no recupera los niveles previos a la pandemia, y la inflación en el país sigue aumentando.



La situación actual de la economía en la isla continúa cuesta abajo, incrementando el deterioro de la calidad de vida de los cubanos, advirtieron economistas consultados por Radio Televisión Martí.



La presente crisis se agudiza diariamente, hay mucha escasez y la inflación no se controla, señaló la economista Martha Beatriz Roque Cabello.



“En estos momentos estamos viviendo en el país de no hay; no hay ni fósforos para encender la candela. Es increíble ver la situación que hay en la isla, la que se deteriora día a día, acompañada de la inflación, que tiene un crecimiento desbordante para los cubanos de a pie. Ni un 2 % del incremento del producto interno bruto (PIB), le va a representar al cubano un medio en el bolsillo”, opinó la experta.



En el turismo, la gran apuesta de las autoridades cubanas para recaudar divisas, continúan los problemas, aseguró el contador y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.



“Hoy en día los inversores extranjeros en el sector se encuentran descontentos porque no les pagan, y el ministro del ramo expresó el compromiso del gobierno de pagar la deuda con los empresarios extranjeros. Habrá que ver cómo lo hará", se cuestionó.



Entretanto, añadió Rodríguez Pita, se sigue manteniendo una inversión en el sector hotelero. "En la industria sin chimenea, que para nada logra todavía encender. El turismo no acaba de levantar”, señaló.



Para el economista y académico Elías Amor Bravo, la economía en la isla continúa estancada, y no hay voluntad de cambio de parte de las autoridades.



“Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad, así de sencillo. Si se pensaba que crecería el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Ese crecimiento económico tan pequeño del 2 % traerá consigo un trauma más en la precaria situación de los cubanos", explicó.



Según el economista, esa revisión en el crecimiento económico, con la proyección de una disminución del 4 al 2 %, "tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, la que se incrementó ya hasta el 37,2 %", alertó.



"Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama 'estanflación', que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía, y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y desentiende, y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir, y cuanto más se tarden en actuar va a ser peor”, concluyó el experto.