Experto pronostica colapso total del sistema eléctrico cubano y dice dónde recae la responsabilidad

"Yo veo en el horizonte el colapso total del sistema eléctrico cubano", pronosticó en entrevista con Radio Martí el reconocido experto en energía Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin.

Ante la apremiante crisis energética que atraviesa Cuba, donde la población se queja de prolongados apagones en toda la isla, el profesor consideró que los gobernantes cubanos no pueden resolver este grave problema a base de remiendos.

"No pueden seguir con esta política de curitas, de tratar con las plantas generadoras termoeléctricas que alquilaron ahora de Turquía... Es decir, hace falta una recapitalización estructural”, afirmó.

Esta semana presentó en Miami la investigación "Energía cubana en transición: escenarios geopolíticos", durante la 23ra Conferencia de Energía del Caribe, en la que abordó entre otros temas el balance de oferta y demanda de petróleo en Cuba, el sector de energía eléctrica y las energías renovables.

Desde su basta experiencia docente y su reconocida carrera, que incluye posiciones en importantes compañías como Shell Oil Company, Transworld Oil, Amoco Corporation y BP, Piñón cuestionó al régimen cubano por considerar que ha tirado por la borda multimillonarias inversiones.

“En el 2014 se anunció, y se firmó en el 2016, un acuerdo con Inter-RAO de Rusia por 1.300 millones de euros para la construcción de cuatro unidades de 200 Mega Watts cada una por un total de 800 Mega Watts, tres para La Habana del Este y uno para Mariel y aquí estamos. La pregunta mía al gobierno cubano es ¿qué pasó con ese acuerdo que se firmó en el 2016 con Inter RAO-(Export)?”, cuestionó el experto.

El especialista, nacido en Cuba y emigrado a Estados Unidos en la década del 60 en la "Operación Pedro Pan", se refirió también al proyecto de energía eólica de La Herradura en la provincia de Las Tunas, impulsado en 2013.

"54 turbinas para un total de 100 Mega Watts, financiada totalmente y equipada totalmente por China. No tiene que ver nada con el embargo”, precisó en relación a los parques eólicos La Herradura 1 y La Herradura 2, ubicados al norte de esa provincia.



El consultor y miembro de reconocidas entidades dedicadas al estudio de temas cubanos como el Cuba Task Force en The Brookings Institution, The Council of the Americas y la Asociación de Estudios de la Economía Cubana (ASCE), se refirió además al proyecto de 140 millones de dólares, con inversiones de una compañía inglesa y Azcuba, para construir la planta de biomasa en el central Ciro Redondo, el único central en Ciego de Avila, que estaba en operaciones.

"Esa planta se terminó en diciembre y estaba lista para operar en diciembre de 2021. ¿Sabes qué? No está operando. ¿Por qué no está operando? Porque no hay caña. No tienen ni marabú”, explicó Piñón.

El periódico oficialista Trabajadores reveló en enero de 2022 que la planta generadora de energía había quedado paralizada, lo mismo que el ingenio azucarero llamado el Coloso del Centro, el más modernizado del país.



Sobre la producción de azúcar, el experto también agregó que el gobierno cubano desperdició la disposición del ex presidente brasileño Lula Da Silva para impulsar la maltrecha industria azucarera cubana.

"Una vez más, una oportunidad perdida”, lamentó el consultor.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel señaló recientemente como las causas fundamentales de la crisis energética nacional "las roturas y la falta de mantenimiento acumulado debido a los problemas de financiamiento, sobre todo asociados a las limitaciones impuestas por el bloqueo" y al déficit de combustible asociado a la "persecución financiera".

Sobre este argumento de La Habana el experto fue tajante: "Yo te garantizo a ti que no fue resultado del embargo sino de la mala gestión del Estado del sector energético".

(Con reporte del periodista Amado Gil para Radio Martí)