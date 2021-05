Exigen fe de vida de periodista independiente Esteban Rodríguez y otros activistas que protestaron en la calle Obispo (VIDEO)

El activista Manuel de la Cruz, quien interpreta al payaso Desparpajo, fue acusado de "incitación a delinquir" por sus publicaciones en Facebook, tras un nuevo arresto el viernes, 30 de abril, mientras se encontraba en su casa, en La Habana, cumpliendo una medida de reclusión domiciliaria.

Fue el día de los sucesos de la protesta en Obispo. Los agentes de la Seguridad del Estado llegaron sobre las 6:00 de la tarde, sin citación oficial.

“No me dan una explicación de por qué debo acompañarlos a la estación. Yo finalmente voy con ellos. Uno de ellos me pidió el teléfono, le digo que el teléfono no lo tengo, que lo dejé en la casa, que yo no tengo por qué darle el teléfono, y me entran en un carro. Uno de los oficiales vira a la casa y le quita el teléfono a mi mamá, y se lo lleva”, explicó De la Cruz a la periodista Ivette Pacheco, de Radio Martí.

Sobre las 7:00 PM fue conducido a una estación de policía. “A la media hora de llegar empecé con vómitos y me llevaron al policlínico más cercano (…). Presenté un ataque de ansiedad aguda. Los oficiales de la Seguridad todo el tiempo grabándome. Me sentí más humillado aún, más vulnerado”, añadió.

Cuando se recuperó, el joven fue nuevamente trasladado a la estación de policía y, en la madrugada, sobre las 2:00 AM, le presentaron un acta de detención “donde decía que yo, a través de mis publicaciones en Facebook, estaba incitando a delinquir”.

De la Cruz salió del calabozo a las 4:00 de la tarde del siguiente día, con otra medida cautelar de reclusión domiciliaria. “Estuve (detenido ) 23 horas en total, sin ninguna justificación”, subrayó.

Es la segunda vez que las autoridades lo acusan del mismo delito por publicaciones en las redes sociales. La primera fue durante otra detención, el pasado 27 de abril. En esa ocasión, los agentes señalaron un post en Facebook en el que el activista hacía un llamado a las personas a solidarizarse con el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y sed en ese momento.

De la Cruz fue detenido a inicios de abril por la Seguridad del Estado, cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños organizada por Otero Alcántara en el barrio San Isidro, en La Habana. Días después de la detención fue expulsado del instituto preuniversitario donde laboraba como profesor, en el municipio del Cotorro.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)