Excarcelado profesor en espera de sentencia; cuenta sobre sus huelgas de hambre en prisión (VIDEO)

El profesor Pedro Albert Sánchez fue excarcelado esta semana al concluir el segundo día de su juicio en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre, en La Habana, según explicó él mismo en un video subido a redes sociales.

El activista de 66 años, fue acusado de desorden público y estuvo encarcelado desde noviembre de 2021 en la prisión de Valle Grande, en La Habana, donde recientemente realizó una huelga de hambre, a pesar de ser paciente de cáncer.

"Yo acabo de salir de una huelga de hambre de 11 días, a la cual entré solamente con 22 días de recuperación de la huelga anterior, que fue de 12 días. Es decir, que ya yo entré a esta debilitado. Entonces creo que ese tiempo que me alimenté no fue que me 'desplanté', como decimos los presos, sino que yo me alimenté temporalmente, como se lo decía a los oficiales tanto de prisiones como de la Seguridad del Estado. Yo pienso, aseguro, que hay Pedro para rato", declaró en un video divulgado por la consultoría legal Cubalex.

La ONG indicó que Albert Sánchez estará en libertad con cambio de medida a fianza hasta que la sentencia (aún desconocida) sea firme.

El profesor fue detenido cuando se disponía a realizar una caminata en solitario como muestra de apoyo a la plataforma Archipiélago y su convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, programada para el 15 de noviembre de 2021 y alentada principalmente por el activista Yunior García Aguilera, actualmente exiliado en España.

El educador había expresado en las redes sociales que realizaría, el 8 de noviembre, la caminata, desde la estatua del Caballero de París, en La Habana Vieja, hasta el Parque del Quijote, en el Vedado. En aquel entonces, dijo que lo haría “por la libertad de pensamiento, de expresión y manifestación”.

Tras su excarcelación, declaró estar "muy agradecido a todas las personas que me apoyaron de algún modo".

Albert Sánchez ya había sido arrestado en las protestas del 11 de julio de 2021, pero el profesor fue liberado bajo fianza.

En una llamada telefónica, publicada en las redes sociales por el activista Claudio Gaitán Garmendia, el maestro confesó: "Yo siento una alta responsabilidad por los muchachos del 11 de julio, y de algún modo sé que soy su voz, su coraje y sus esperanzas. No les voy a fallar".



"El 11 de julio está aconteciendo todavía. Lo que hicimos los que salimos a la calle el día 11 ya es historia. Lo que están haciendo ahora con los que estamos presos está aconteciendo y va a ser historia", agregó entonces.