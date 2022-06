Esposa de preso del 11J recibe “alerta” del Departamento de Atención a Menores del MININT

Una oficial de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior (MININT) en Güines, Mayabeque, advirtió a Saily Nuñez Pérez, esposa del preso político Maikel Puig Bergolla, que podría estar dañando la salud psíquica de su hijo.

La advertencia, que Núñez denuncia como otra escalada en el hostigamiento de las autoridades contra su persona, fue el motivo por el cual fue citada este jueves para una entrevista en la estación policial del municipio.

“Me llamaron para ‘alertarme’ que no debo poner más fotos de mi hijo porque estoy provocando que sea motivo de bullying y de burla en su escuela y que con esto dé lugar a que mi niño de 9 años, Maykel Puig Núñez, se torne agresivo, que estoy haciendo daño a la salud de mi hijo”, indicó la madre en conversación con Radio Televisión Martí.

“Como su madre que soy, que quiero lo mejor para él, resulta que yo lo estoy haciendo debido a fotos que he publicado en redes sociales cuando mi hijo ha estado enfermo. Es decir, estoy poniendo contenido no idóneo, y no apropiado, y yo misma, como madre, estoy afectando a mi hijo”, explicó la mujer, según las advertencias recibidas por los agentes.

Núñez ha denunciado en las redes sociales que su hijo padece ataques de asma a menudo, y ha atribuido la ocurrencia de estas crisis al estrés que padece el niño por la detención de su padre.

“Es su tercera crisis de asma ya. La primera, incluso, con ingreso hospitalario, y un sinnúmero de enfermedades que a menudo tiene, porque lo he dicho, y hasta con fotos, para que vean todo lo que está pasando mi hijo, y todos los problemas que le está afectando en la escuela, porque está inmunodeprimido, estresado, porque ustedes se han encargado de que así sea condenando a su padre, Maikel Puig Bergolla a 20 años de prisión”, aseguró la mujer en su perfil de Facebook.

Maykel Puig Bergolla fue condenado a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el pueblo de Güines, donde reside con su familia.

“¿Entonces, ellos no le hacen daño a mis hijos, que tienen preso injustamente a su padre?, se pregunta Núñez.

“Según ella (la oficial de Menores) yo no soy una mala madre, porque si no me estuvieran haciendo un acta de advertencia o me estuvieran multando”.

“La citación de hoy solo es “un poco más de acoso y una muestra del grado de hipocresía al que pueden llegar”, concluyó Núñez.

El Sistema de Atención a los Menores en Cuba no solo asiste a menores con conductas catalogadas de antisociales, sino que es usado por el régimen para castigar el disenso político y coaccionar a padres opositores.

La Seguridad del Estado amenazaba, frecuentemente, a las Damas de Blanco con hijos menores, con que serían encarceladas, y sus hijos puestos a disposición del “departamento de Menores” del MININT, según denunciaron varias integrantes del grupo, en su momento.