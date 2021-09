Español que vivió en Cuba da continuidad a la huelga de hambre realizada por 3 activistas cubanas

Nacho Rocha, de Cádiz, España, se encuentra en huelga de hambre después de unirse a la causa de las tres activistas cubanas que protestaban frente a la sede de la Naciones Unidas en Nueva York.

Nacho Rocha, español de nacimiento, decidió trasladarse de Sarasota, ciudad en la que reside, a Manhattan para continuar la huelga de hambre que estaban llevando a cabo las tres activistas cubanas que por problemas de salud tuvieron que deponer.

El español aseguró a Radio Televisión Martí que se encuentra realizando la huelga porque vivió por mucho tiempo en la isla y conoce de primera mano la crisis que viven los cubanos. "Yo he vivido en Cuba, pero no en Varadero, yo he vivido en los pueblos con la gente de Cuba", dijo.

Rocha precisó que decidió irse a New York después de conversar con Yamisderky Pelier, Niurka Préstamo y Anisley Pérez quienes aseguraron no estarla pasando bien durante la huelga de hambre. "Me dijeron que estaban pasando unas noches con mucho frio con mucho miedo", destacó.

El español, quien afirma haber vivido más tiempo en Cuba que en Estados Unidos y España, se unió a la causa de las tres activistas cubanas las cuales exigían un cambio político en la isla y un cambio en la política de la comunidad internacional hacia Cuba.

Sin embargo, las activistas planifican plantarse próximamente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en New York otra vez del 14 al 21 de septiembre, pues en ese período estará sesionando el nuevo período ordinario de la Asamblea General de la Organización.