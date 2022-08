Escritor Salman Rushdie queda conectado a respirador artificial tras ataque; Pen America condena la agresión

El novelista Salman Rushdie, de 75 años, brutalmente atacado el viernes, en el escenario de la Chautauqua Institution, al oeste de Nueva York, donde charlaría sobre Estados Unidos como refugio para escritores y artistas exiliados, está conectado a un respirador artificial.



Su agente, Andrew Wylie, dijo que el escritor tenía el hígado dañado, nervios amputados en un brazo y que probablemente perdería un ojo.



Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN America, condenó el ataque al autor de "Los versículos satánicos", quien vive bajo amenazas de muerte por parte de Irán desde 1988, cuando lanzó su novela, considerada por muchos musulmanes un insulto al profeta Mahoma.

“PEN America se estremece por la conmoción y el horror ante la noticia de un ataque brutal y premeditado contra nuestro ex presidente y aliado incondicional, Salman Rushdie, quien, según los informes, fue apuñalado varias veces mientras hablaba en el escenario del Instituto Chautauqua en el norte del estado de Nueva York. No podemos pensar en ningún incidente comparable de un ataque público violento contra un escritor literario en suelo estadounidense. Apenas unas horas antes del ataque, el viernes por la mañana, Salman me envió un correo electrónico para ayudarme con las ubicaciones de los escritores ucranianos que necesitan un refugio seguro de los graves peligros que enfrentan. Salman Rushdie ha sido objeto de críticas por sus palabras durante décadas, pero nunca ha vacilado. Ha dedicado una energía incansable a ayudar a otros que son vulnerables y amenazados. Si bien desconocemos los orígenes o motivos de este ataque, todos aquellos que en todo el mundo se han enfrentado a las palabras con violencia o han pedido lo mismo son culpables de legitimar este asalto a un escritor mientras se dedicaba a su labor esencial de conectar a los lectores. Nuestros pensamientos y pasiones ahora están con nuestro intrépido Salman, deseándole una recuperación completa y rápida. Esperamos y creemos fervientemente que su voz esencial no pueda, ni sea silenciada”.

El agresor, identificado como Hadi Matar, de 24 años, un residente de Fairview, Nueva Jersey, también atacó al moderador del evento, Henry Reese, de 73 años, cofundador de una organización que ofrece residencias a escritores que enfrentan persecución.