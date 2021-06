Es mucho el "nerviosismo” del régimen, dice periodista independiente sobre exceso de vigilancia policial

Este viernes, activistas, intelectuales y periodistas independientes amanecen bajo vigilancia policial, sin poder salir de sus viviendas ni para satisfacer sus necesidades más elementales.

Desde La Habana, la comunicadora Luz Escobar, reportera del diario digital 14ymedio, explicó a Radio Martí la situación en que se encuentran, tanto ella, como otros activistas con los que pudo contactar.

“Aquí hoy amanecieron con vigilancia Carolina Barrero, Camila Lobón, Katherine Bisquet, Tania Bruguera, y ellas me escribieron, me dijeron: ‘Luzbel, mira a ver cómo está la cosa por tu edificio’ y, efectivamente”, dijo Escobar.

“Yo tenía que ir al mercado y aproveché, y salí antes, porque yo pensaba ir por la tarde, tipo dos de la tarde, y bajé horita, a media mañana, y bueno, nada, ahí estaba el oficial de la Seguridad del Estado”.

Según Escobar, el vigilante “era una persona nueva; al joven que mandaron hoy no lo conozco. A veces ellos repiten, pero a este es nuevo, que apenas me conoció”.

“Y otra vez me dijo que no, que yo no podía salir hoy. Él no sabe, por supuesto; como siempre, nunca dicen porqué, sencillamente, no puedo salir".

De acuerdo con la apreciación de Escobar, “no pasa nada, lo que ellos (los dirigentes del régimen) están muy nerviosos, tienen mucho nerviosismo”, concluyó.

Esta medida represiva, que el régimen cubano viene aplicando desde hace meses en contra de activistas y periodistas independientes, se repite un día después de anunciarse, de forma oficial, que a partir del 21 de junio no se aceptará el depósito de dólares estadounidenses en los bancos cubanos.

No obstante el encierro forzoso al cual están sometidos, muchos de los activistas, incluida Luz Escobar, se valieron de las redes solciales para informar sobre esta situación convertida ya en háhito por parte de la policía politica del régimen cubano.

Así lo describió Luz Escobar en su página de Facebook

"Hoy #11deJunio la Seguridad del Estado de #Cuba ha enviado nuevamente a uno de sus agentes a los bajos de mi edificio para impedirme salir a la calle sin que medie un solo documento oficial. Ahí está con su mochila, es un muchacho muy joven. “No puedes salir” #InformarNoEsDelito."

También Carolina Barrero, quien participara en las manifestaciones del 27N y 27E, utilizó su cuenta de Facebook para contar su experiencia en esta reclusión domiciliaria forzosa.

"Esta mañana han vuelto las patrullas a la puerta de nuestras casas para impedirnos salir. Esgrimen razones insensatas y risibles como las de asistir a un almuerzo. Me cuesta repetirlo de lo absurdo que resulta un argumento así. También se excusan con la muy mencionada medida cautelar. Pero lo cierto es que, las acusaciones, procesos judiciales y medidas cautelares que muchos tenemos no están sustentados por ningún documento oficial, nada ha sido entregado a los acusados más allá de la palabra de la SE. Pero ya sabemos que eso es muy vago. No ofrece garantías ni certezas a los acusados. Lo mismo te empapelan en secreto durante semanas y te sacan de tu casa sin camisa ni zapatos para desaparecerte 14 días y luego enviarte a prisión provisional, como ha sucedido con Maykel Castillo, que te dejan indefinidamente con la excusa de una denuncia y una medida cautelar planeando a conveniencia de la SE sobre cada uno de tus pasos. Muchas de las personas acusadas no conocen si quiera el número de su denuncia o el nombre del instructor penal que lleva su caso. Menos aún tienen por escrito el auto donde se explica la medida cautelar o la fecha prevista para el juicio o la resolución del caso. La administración judicial y penal debe de saber que lo que no está por escrito no existe. Yo no iba hoy a almorzar, iba a solicitar información sobre la medida cautelar que se me ha impuesto según el derecho que me otorga la ley y que explica este escrito del abogado Julio Ferrer. Una medida cautelar no impide a los ciudadanos salir a realizar trámites relacionados con el proceso de su denuncia. Espero que pueda entregar la solicitud sin que ningún inconveniente surja por el camino."

La artivista y coordinadora de INSTAR, Tania Bruguera, dejó constancia del hecho en mensaje pulicado anoche en un post por Estudio Bruguera Vía FB: tania.bruguera.37.

"En estos momentos la seguridad del estado está en mi edificio (no afuera como se ponen siempre). Según me dice la del CDR la razón es que ellos creen que yo mañana tengo una reunión en la casa lo cual es falso. Ya la del CDR llamó para decirme que yo no podía tener amigos en mi casa, ni hacer reuniones. Cuando le pregunté si esa información se la había dado la Seguridad del Estado me dijo que sí, que ella hablaba con ellos. Si me pasa algo mañana ya saben por qué fué. Qué poco duró la felicidad europea! Ah y me quitaron la conexión de internet ando en plan X para conectarme."

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro que fuera recientemente liberado tras 29 días incomunicado en calidad de detenido dio a conocer a través de FB la reciente visita de la Seguridad del Estado.

"Se acaba de ir la Seguridad del Estado de mi casa preocupados por no se que convocatoria, y mi participación juntó a mis amigos en el 27N y el MSI. Me informan que varios activistas estan sitiados. Estamos puestos y Super conectados. Libertad para mis amigos!!!!!"