Informe FAES: "Es momento de acabar pacífica pero firmemente con el régimen"

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José María Aznar, publicó el lunes un resumen sobre violaciones de derechos humanos en Cuba durante el 2018.

"El mundo no puede permitirse lo que Cuba ha causado en Venezuela, y no podrá conformarse con un empate. Con un régimen que necesita fagocitar ante su incapacidad para producir, nunca se puede empatar la partida. El régimen cubano no entiende ni de paz ni de derechos. Sólo de poder. Cuba casi causa la tercera guerra mundial. Años más tarde está hundiendo a toda una región de Latinoamérica, cuando la prosperidad llama a la puerta de América del Sur como nunca antes", asegura la introducción al informe redactado por Javier Larrondo, representante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en la Unión Europea.

"Es el momento de acabar pacífica pero firmemente con el régimen, ahogado en su propia incompetencia económica y de gestión. Con firmeza desde el exterior, sin ahogarles más económicamente, pero sí ideológica y anímicamente en todos los frentes", indica el reporte Los derechos humanos en Cuba 2018.

La FAES busca crear, promover y difundir ideas basadas en la libertad política, intelectual y económica, así como fortalecer los valores de la libertad, la democracia, el Estado de derecho, el libre mercado y el humanismo occidental.

En un informe sobre América Latina presentado por esta fundación el 16 de noviembre, los expresidentes José María Aznar y Andrés Pastrana junto a Javier Zarzalejos, presidente de FAES, evaluaron la salud de las libertades, el Estado de Derecho y la calidad democrática en América Latina.

En el mismo Aznar alertó que "Venezuela es la nueva Cuba" y dijo que "más allá del narcotráfico, es una amenaza en sí misma".