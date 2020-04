Ernesto Fundora: "Patria es lo que uno vio primero, el primer olor a mundo"

Con los años -ya más de seis décadas- se ha ido desmoronando el mito, amplificado por las instituciones culturales y los medios de comunicación masiva de Cuba, de que los legítimos escritores cubanos son los que escriben desde dentro de la isla. Son incontables los autores que en la diáspora han alcanzado reconocimiento internacional. Entre ellos está el caso del escritor y periodista guantanamero, “desterrado en Alemania”, como se autodefine, Amir Valle.

El libro que le dio a conocer más allá de la isla fue Habana Babilonia o prostitutas en Cuba, cuyo primer título comercial fue Jineteras (publicado por la prestigiosa editorial Planeta en 2006), que luego ha sido editado en varias ocasiones y traducido a diferentes idiomas.

Escritura de la diáspora: resistencia cultural

“Nadie se imagina lo importante que ha sido la cultura cubana en la diáspora. Yo pienso que es uno de los grandes fenómenos de resistencia cultural que existe”, dijo Valle a Radio Televisión Martí en un reciente viaje a la ciudad Miami.

El autor de títulos elogiados por la crítica como Nunca dejes que te vean llorar, La Habana. Puerta de las Américas y Caminos de Eva, coincide con la tesis de que desde 1959, cuando comienza el sostenido éxodo en respuesta a la imposición del socialismo en la isla, no pocos creadores, desde sus exilios, han desarrollado obras valiosas, que al no estar marcadas por la censura y la autocensura revolucionarias, finalmente alcanzan la libertad de la que debe disfrutar todo acto creativo.

“Y estamos luchando contra dos grandes monstruos: aquellos que ya en la isla no nos reconocen como tales, como escritores, como artistas, y aquellos que en el exilio o fuera de la isla dicen: esos no son cubanos porque no viven en Cuba. Estamos luchando contra dos. Por eso es un proceso de resistencia cultural muy fuerte, que yo creo que válido. La literatura, la cultura cubana en general hecha en la diáspora en los últimos 60 años, ya es una historia que contar”, advirtió.

Un mundo oscuro, sórdido, siniestro

"Este testimonio de Amir Valle es el mayor bestseller underground en la historia de la literatura cubana. Cuando aún no había sido publicado, miles de copias piratas circularon de mano en mano en Cuba convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades políticas que entonces, y aún hoy, siguen empeñadas en negar el alarmante desarrollo de la prostitución en la isla", reza en la contraportada de la que el autor considera "la primera edición cubana", lanzada el pasado año por Neo Club Ediciones y presentada en el más reciente Festival del Arte y la Literatura Independientes, VISTA, en Miami.

La obra fue fruto de casi diez años de investigación, en los que Valle, además de analizar archivos y documentos históricos, no sólo conoció de primera mano la realidad de las protagonistas, las jineteras(como se nombra a las prostitutas cubanas, fundamentalmente destinadas a un mercado turístico) sino que también se adentró en una peligrosa Habana de proxenetas, policías corruptos, agentes turísticos, taxistas, dueños de burdeles clandestinos, traficantes de droga.

“Existe un mundo oscuro, sórdido, siniestro, asqueante y sucio en la Cuba nocturna, que se rige por sus propias leyes y que parece rezar un padrenuestro eterno a la memoria del marqués de Sade", dice en la presentación el autor, sin duda uno de los destacados de las últimas generaciones.

El lanzamiento internacional de Habana Babilonia o prostitutas en Cuba, Premio Internacional Rodolfo Walsh 2007 a la mejor obra de no ficción publicada en lengua española en el mundo, hizo que el régimen cubano arremetiera contra el escritor.

Fidel Castro prohibió públicamente el libro

“La primera represalia fue que a me expulsaron de la Unión de Periodistas de Cuba por utilizar las condicionantes de mi carrera periodística para investigar temas no establecidos. Fue lo que me comunicaron en ese entonces”, relató Valle en entrevista con la periodista Karen Caballero para el programa EntreVistos.

Sobre el “mayor orgullo” que le otorgó la censura a este texto, su autor expresó: “Lo intentaron prohibir de la formas más interesante, Fidel Castro en una Mesa Redonda [programa de la Televisión Cubana donde aparecía regularme el fallecido dictador] lo prohibió públicamente. Y es algo que, por supuesto, cuando tú prohibes la gente se lanza por el morbo de lo prohibido a buscar el libro. Entonces el libro tuvo como que una segunda vida completa por eso”.

“Digo siempre que lo amo y lo odio mucho, porque sencillamente es un libro que me dio mucho trabajo escribir, muchos problemas tuve para escribirlo, entre ellos tengo dos costillas rotas de palizas que me dieron durante la investigación y ademas de ese me costó el exilio. Yo digo siempre que estoy desterrado por este libro”, señaló.

Sobre esta pieza de no ficción, como en las últimas décadas suele etiquetarse el género de testimonio, el fallecido escritor español Manuel Vázquez Montalbán, expresó: “Pocos estudios he leído sobre una costra moral como la prostitución en este caso, con tal pericia narrativa”.

Por su parte el célebre músico cubano, exiliado en New Jersey, Paquito D’Rivera, escribió: “Es la más desgarradora y completa historia sobre uno de los grandes traumas que hoy hacen más convulsionante la realidad de nuestra querida isla”.

Pesimista con el futuro de Cuba

Su trayectoria la recoge el documental Amir Valle: Vida y Coherencia, de Ricardo Bacallao, un cineasta cubano que reside entre Berlín y Nueva York. Su estrenó tuvo lugar en Alemania a cargo de la periodista de origen argentino, Pía Castro, unas de las figuras de Deutsche Welle, la cadena de Alemania para el extranjero, y del periodista alemán Bernd Pickert. En este evento Valle explicó por qué no ha regresado a Cuba.

“Soy muy pesimista con el futuro de Cuba. Pero la única condición que siempre he puesto es que yo regreso a mi país cuando nadie me exija ninguna condición que viole mis libertades. Eso lo tengo muy claro. Durante 10 años estuve todos los días preparándome para ver la muerte de mis padres. Soy hijo único. Por suerte pude traerlos y verlos, después de 10 años, y fue una decisión: no voy a pedir permiso a un gobierno que nos ha secuestrado la libertad”, declaró ante un nutrido público que le aplaudió en el Instituto Cervantes de Berlín.

Amir Valle ha ganado gran cantidad de galardones literarios, entre ellos el Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa 2006 por Las palabras y los muertos y en 2008 el Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona, de España, con su obra Largas noches con Flavia.

Otros de sus más conocidos títulos son Si Cristo te desnuda, Las raíces del odio, Tiempo en cueros, Manuscritos del muerto, y Muchacha azul bajo la lluvia. Dirige la Revista Hispanoamericana de Cultura Otro Lunes, mantiene su blog A título personal y trabaja para la televisión alemana. Próximamente aparecerán las ediciones de Habana Babilonia o prostitutas en Cuba en coreano y japonés.

