ENTREVISTA: El Vía Crucis de Ramón Saúl Sánchez

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ha negado la residencia permanente al líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, lo que lo deja bajo un estatus de ilegalidad y una posible deportación a Cuba, de donde llegó en 1967 como refugiado político.

El activista cubano habló a Radio Televisión Martí sobre lo que le llevó a apoyar la lucha armada contra el régimen de los Castro desde Estados Unidos, y su transición a la resistencia pacífica desde que salió de su condena de 4 años de cárcel por negarse a declarar ante un Gran Jurado de Nueva York en 1982.

En la extensa entrevista abordó una variedad de temas, entre ellos su empeño por defender el derecho de todos los cubanos a entrar y salir de la isla sin ser molestados por ello.

¿Cómo alguien que viene a los Estados Unidos cae preso, relacionado con un atentado contra Fidel Castro?

Voy a prisión (1982) porque me niego a hablar ante un Gran Jurado federal que investigaba un atentado a Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas. La ley de Estados Unidos le da la potestad a la Corte, en Cuba te torturan, te dan golpes. Aquí no se puede hacer eso. Entonces el juez te pone en un estado, no de condena, pero sí de reclusión en una cárcel, que es la misma cosa, hasta tanto tú decidas hablar.

Yo dije siempre 'no voy a hablar', y no hablé nunca, y cumplí cuatro años y medio en prisión por negarme a testificar en el Gran Jurado. De hecho, la corte de apelaciones dice que el delito mío era meramente permanecer en silencio. Cumplí mi tiempo y salí y empecé a hablar de la lucha cívica noviolenta*.

¿Cómo fue tu transición a la lucha pacífica, cómo diste el salto?

A lo largo de nuestra historia los cubanos hicimos muchísimos sacrificios por ver a nuestra patria libre de tiranos, injerencia extranjera, etcétera. La cultura de nosotros entendía que para derrocar a una tiranía había que hacerlo a través de la fuerza de las armas; por eso sucedió playa Girón, por eso las guerrillas en los montes cubanos, por eso el régimen de Cuba optó por la lucha violenta en contra de la dictadura de Batista.

Pero cuando yo voy a prisión ya yo había tomado conciencia de que nosotros no estábamos avanzando en nuestra lucha y concluí que era probablemente necesario para que los mecanismos de lucha fueran tan justos como el fin que se buscaba, que era la libertad. Ahí es cuando yo abrazo la lucha cívica noviolenta, en prisión.

Me comprometí conmigo mismo, en el silencio de mi celda, a que cuando saliera iba a plantearle al exilio cubano y al pueblo de Cuba la metodología de la lucha cívica noviolenta, y eso fue lo que hice cuando salí en 1986.

Al principio hubo rechazo, era contracultura en Miami decirlo, y en cualquier lugar en que se creía en la lucha armada era así.

Recuerdo una anécdota. Llego a una reunión, la primera reunión que hicimos y ya todo el mundo estaba hablando: bueno, ¿cuándo continuamos los campamentos, los entrenamientos?, y les digo, No, yo no creo en eso ya, yo creo en otra cosa mucho más poderosa; y me preguntan: ¿En qué tú crees Ramón Saúl?. ¿Yo?, en la lucha cívica noviolenta. Y me dicen, ¿pero cómo, te has aflojado, qué te pasa?

Yo les dije, voy a quererlos y respetarlos igual si ustedes optan por seguir en la lucha armada. Yo voy a seguir en la lucha noviolenta y la primera reunión para eso va a ser la semana que viene. Llegó el día señalado y la hora y no había llegado nadie. Yo dije, bueno todo el mundo desertó. Y a las 8:45 pm ya había hermanos ahí, y regresaron todos sin exclusión.

La primera manifestación de desobediencia civil que hicimos fue cuando el presidente Clinton puso en vigor la ley “Pies secos, pies mojados”, que ahora no queríamos que la quitaran, pero al principio no queríamos que la pusieran, porque ahora el régimen de Cuba recibe a los cubanos de vuelta, pero en 1995 no los recibía.

Se llamaba Comisión Nacional Cubana, ahí empezamos a organizar la Flotilla Democracia, en el primer aniversario del hundimiento del Remolcador 13 de Marzo, y dijimos, si en algún momento el régimen cubano no extrae del fondo del mar los restos del remolcador para sacar los cadáveres, vamos a ir en una flotilla a ese lugar, y vamos a recordarle eso al mundo. Y eso fue lo que hicimos, organizamos una flotilla.

Sánchez relata lo sucedido cuando llegaron frente a las aguas cubanas: “Había 11 lanchas torpederas, dos aviones MIG, dos helicópteros, otro avión grandísimo, y nosotros fuimos con nuestras tres embarcaciones y diez avionetas. Ahí di la orden al “Democracia” que entrara a aguas cubanas. Entramos y nos golpearon las torpederas castristas. Eso tuvo un impacto muy grande”.

Como el barco se llama Democracia, la prensa y todo el mundo comenzó a llamarnos Movimiento Democracia.

La gente te relaciona con el sentir de los cubanos más desprotegidos…

La lucha nuestra no es por la tierra, los cielos y el paisaje solamente, no es por la nostalgia principalmente, es por el ser humano (…) por más de 40 años ayudamos a los balseros, por más de 40 años. Tuve un domingo que recibí más de 70 llamadas telefónicas de familiares preguntando por personas perdidas en el mar. Mi teléfono se convirtió en el número al que todo el mundo llamaba cuando se le perdía alguien en el mar, para ayudarlo.

Hice huelgas de hambre por los balseros cubanos, el caso de los balseros de El puente de las siete millas, ahí hice una huelga de hambre porque el gobierno americano los envió hacia Cuba.

¿Y tu conexión con la resistencia interna?

Desde el principio, desde cuando Ricardo Boffil, que acaba de morir, EPD, empezamos a apoyar a la oposición dentro de Cuba que se manifestaba pacíficamente, y eso era difícil de entender del lado de acá… pero poco a poco el pudor del cubano y el valor fueron abriendo espacios con gente valiente y ese movimiento comenzó a crecer.

Yo lucho por una Cuba donde quepan todas las ideas, con todos los derechos, esa es la meta de nosotros.

¿Cuáles son los argumentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para negarte la residencia permanente?

Hacen un compendio de toda mi vida, de cuando me negué a hablar ante un Gran Jurado en Nueva York que investigaba un atentado a Fidel Castro, cuyo atentado nunca se supo qué sucedió, pero bueno, dicen que tienen un informante que les dijo eso y ahí fue que yo me negué a hablar; las veces que he estado preso por las manifestaciones por los balseros cubanos, las veces en que hemos sido detenidos tratando de entrar en aguas cubanas por el derecho de los cubanos a no ser marginados, todas esas cosas las argumenta el gobierno de Estados Unidos acá para negarme la residencia y prácticamente dejarme indocumentado. Pero esto es un país de leyes, esto no es Cuba, tengo un abogado magnífico, Wilfredo Allen y otro grupo de abogados detrás de él ayudando.

Yo estoy seguro de que vamos a tocar el corazón de este país y espero que me permitan permanecer en mi estatus de refugiado político hasta el día en que retorne a mi país para ayudar a liberarlo o ayudar a reconstruirlo.

¿Es algo puntual contigo o es parte del sistema?

Esto viene porque estamos preparando una flotilla para reclamar una ruta humanitaria para el pueblo de Cuba, el régimen de Cuba pone presión al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos para que nosotros no la hagamos, y la mejor manera de neutralizarlo, ellos piensan...: ‘Bueno, si neutralizamos a Ramón Saúl, neutralizamos la flotilla’.

Esa, creo yo, es la razón que está detrás de todo esto.

*Noviolencia. El término fue acuñado por el Dr. Gene Sharp, amplio conocedor y difusor de este tipo de lucha, en su libro Métodos de Acción Noviolenta lo explica así: "Se trata de actos simbólicos de oposición pacífica o de convencimiento que van más allá de la simple expresión verbal, pero sin llegar a ser actos de no-cooperación o intervención. Pueden estar dirigidos a influir en: el adversario, el público en general, el mismo grupo que se queja o una combinación de los tres".