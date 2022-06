Entregan en Cabildo de Argentina informe "Nunca Más" sobre crímenes en Cuba

El desplome del arribo de turistas internacionales y el incumplimiento de las 63 medidas para estimular las producciones agropecuarias agudizará la crisis económica en Cuba y la escasez de alimentos, aseguran expertos.



Durante el XV Seminario Internacional de Periodismo y Turismo, celebrado en La Habana, se informó que hasta el mes de mayo llegaron tres veces más turistas que durante el 2021 a la nación.



Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, la llegada de turistas en el presente año, luego de la pandemia de Covid-19, muestra una fuerte caída con respecto a la llegada de visitantes en igual periodo durante el 2019.



“Las cifras numéricas están publicadas en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), si se compara este año 2022 con lo que pasó en los cinco primeros meses del año 2019, que fue un año normal, el turismo todavía está un 75 % por debajo de la cifra del año 2019, cuando entraron en Cuba alrededor de 4 millones 200 mil turistas y que el objetivo de alcanzar 2,5 millones de visitantes para este año que plantea el régimen, que se olviden de ello, porque no lo van a conseguir", indicó.

"La República Dominicana, Cancún, Costa Rica, sí han alcanzado ya los niveles de visitantes anteriores a la pandemia, van creciendo de una manera espectacular... turistas que iban a Cuba han dejado de regresar a Cuba y ahora van a la República Dominicana, no hay nada peor para un consumidor que ver que la expectativa no se corresponde con la realización de lo que va a comprar, esto es lo que está ocurriendo, que el turismo va a Cuba, pero no repite”, concluyó el académico.

Mientras tanto, al cumplirse el primer aniversario de la implementación de las 63 medidas por el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) con el propósito de mejorar las producciones agropecuarias, los precios y el faltante de productos siguen siendo una pesadilla para los cubanos.



Sobre el tema, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, opinó: “No había que buscar 63 medidas, si realmente las autoridades hubieran acogido las cinco medidas que demanda la campaña “Sin campo no hay país”, y como hicieron oído sordo, entonces vemos ahora el resultado: cero producciones, cero posibilidades para que el pueblo pueda tener el alimento garantizado en los agromercados".



"No son 63 medidas, es una sola la que se necesita y se llama libertad para el campesino y descentralización de la economía, para que el campesino pueda tener incentivación", declaró.

"Si el agricultor no decide lo que él cultiva y que llegue a su mesa y que tenga resultado en su bolsillo, no habrá resultado tampoco en las producciones, ni tampoco en lo que espera el pueblo de Cuba: que no haya tanta hambre ni tanta necesidad”, señaló el campesino.