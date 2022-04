Entre alcohol y drogas jóvenes cubanos intentan evadir la falta de expectativas

Crece la preocupación por el alto consumo de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes en Cuba.

En Guantánamo, la situación es alarmante, según dijo a Radio Martí el activista y comunicador Henry Couto.

“Los jóvenes han optado por tomar el ron y por irse del país. Muchachos de 15, de 14 (años). Ya no hay centro de dirección; no hay un cine, no hay un teatro; no hay absolutamente nada. No hay recreación sana para que la juventud guantanamera pueda aprender algo. No, eso no existe. Aquí lo único que hay es alcohol y alcohol”, enfatizó el periodista independiente, quien agregó:

“Y estamos hablando de la ciudad de Guantánamo; ¡imagínate los campos…!"

Según Couto, los jóvenes de Guantánamo no pueden acceder a ron de calidad y recurren a bebidas elaboradas y vendidas por particulares.

“La gente que hacen ‘Calambuco’ y ron inventado están a ‘pululu’ (abundan) lo que hacen son botellas de esas de alambique que se ponen a colar. Los jóvenes se toman eso y pastillas”.

Similar situación se vive en la capital del país. Para hablar del tema, contactamos en el municipio Arroyo Naranjo con la activista Anaís Penalba.

“La desilusión, el desencanto, todo eso, lo que hacen es acudir al alcohol, que es lo peor. Lo que hacen es ya quedarse en una esquina sentados, o en casa de un ‘amiguito’. Eso es lo que hacen, tomar o drogarse con pastillas: Carbamazepina, (pone como ejemplo la activista) todas esas pastillas, ellos las ligan con alcohol y ya, eso es una droga”, indicó Penalba.

Por otra parte, el doctor Eduardo Cardet, desde Holguín, explicó a Radio Martí que el alcoholismo siempre ha sido un problema de salud en Cuba, pero que, ante el agravamiento de la crisis sistémica que vive el país, muchas personas han encontrado un refugio en beber.

“Dentro de las tantas cosas que afectan a los jóvenes, sobre todo en nuestro país, es el consumo exagerado de bebidas alcohólicas y de drogas en general. Eso es un problema de salud que crece y que no es reconocido por el régimen. Por supuesto, porque ellos no se quieren señalar como los grandes responsables de esta problemática social tan grave”; apuntó Cardet.

Según el líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, las autoridades siempre van a tratar de enmascarar, evadir y culpar a terceros por esta problemática social, "como siempre ellos hacen”.