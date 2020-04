Enfermero cubano retira denuncia de mala alimentación para pacientes de coronavirus

La denuncia de mala alimentación para pacientes de coronavirus en un hospital habanero que publicara un estudiante de enfermería cubano desapareció sorpresivamente de su página de Facebook la tarde del martes, y en su lugar solo puede verse un mensaje --aparentemente escrito por él mismo— según el cual la preocupación que tenía fue debidamente atendida.

“Ya me dieron respuesta de mi inquietud y nos van a resolver nuestros problemas; a pesar del odio de muchos sí se pudo resolver y no aplicarlo todo a política”, dice el texto en la cuenta de Adriano Masjuá​n Abad, quien se presenta como estudiante de enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Calixto García.

De acuerdo con el mensaje, Masjuán Abad quedó “bien complacido” con la respuesta que le diera ese centro médico universitario. Su queja consistía en que, una vez ingresado en el hospital Salvador Allende tras dar positivo en un test rápido de COVID-19, estaba “bajo tratamiento de retrovirales que son muy fuertes y las comidas no llegan en tiempo y prácticamente andamos con el estómago vacío”.

El estudiante de enfermería, sin embargo, calificaba de “excelentes” las atenciones de los médicos y decía no tener queja de ninguno de sus compañeros.

“Por lo tanto ya ese post cumplió su objetivo”, escribió, refiriéndose a la denuncia retirada de su cuenta, llena a su vez de comentarios de apoyo y de reproches por haberla publicado. “A las personas que compartieron de buena fe, gracias; a los otros gracias igual, señal que el virus aún no es capaz de sanar su odio para tergiversar las noticias”, manifestó.

No está claro cuál es la noticia presuntamente tergiversada. Un comentario al pie firmado por Judiet Falls dice: “¡Dios mío! ¿Te retractas? Eso tiene una sola explicación: ¡Represión!”, y lo sigue otro de Sergio González: “¿La gente no sabe leer? No se retractó de nada... ¡le dieron solución!”

Uno de los que se alegra por el desenlace es Orlando Alejandro Alemán Bory: “Un abrazo y ojalá que no sea momentánea la solución, y que de verdad entiendan que no toda queja es política y que tenemos nuestro derecho”.

Después que Anarelys Benítez González critica a Masjuán Abad por escribir “tanta basura” pese a estar haciendo “una carrera gratis en este país”, la hermana del joven, Marbis Zulima García Abad, interviene y le reprocha que no manifieste ninguna preocupación por su salud.

"El país está en una situación bien complicada en estos momentos para que esté exigiendo comida, cuando le están dando medicamentos gratis que en cualquier parte del mundo, si no tiene un seguro médico, se muere hasta en la calle”, responde la persona inconforme con el comentario del estudiante de enfermería.

Y es él mismo quien le responde entonces.

“Cuando viaje se dará cuenta cómo funciona un país de verdad”, escribe Masjuán Abad, “porque Panamá, Ecuador, que son países pobres, viven mejor que en Cuba, donde tu salario, querida, se te tiene que ir para comprarte unos datos móviles que se te acaban en una semana; no puedes disfrutar de una internet respetable; no puedes ir a comer en los restaurantes o [ir] los fines de semana a Varadero en [tu] carro con [tu] familia, porque con todos esos títulos en un país de verdad, mi hermana, usted gana la pelota”.