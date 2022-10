En huelga de hambre, periodista cubano encarcelado por el 11J

El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, condenado a 15 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021, en Güira de Melena, provincia de Artemisa, inició esta semana una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El comunicador, sentenciado por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, cumplió el jueves 48 horas plantado y en huelga de hambre, en protesta por las pésimas condiciones alimentarias, según informó desde esa prisión, el activista José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), en comunicación telefónica con su esposa Lourdes Esquivel.

“Silva me llamó en la tarde de este jueves y me dijo que Bello está plantado hace dos días, porque la comida, como lo de él es dieta, se la están dando muy tarde en la noche y muchas veces en estado de descomposición y se plantó en huelga de hambre”, contó Esquivel.

Martha Domínguez, la madre del comunicador, alertó a Radio Martí sobre los peligros que encierra esta acción de protesta, teniendo en cuenta que el periodista padece diabetes insulinodependiente.

"Esa situación es muy delicada y su salud allí peligra por la diabetes que sufre mi hijo, que tiene que inyectarse por la diabetes diariamente, donde tiene que comer al menos cuatro veces al día, por tanto, su estado actual es un peligro para su vida. Yo de ellos no espero nada bueno", señaló.

La señora dijo que su hijo estaba protestando por la mala alimentación: "Le están dando los alimentos en mal estado, fuera de hora, poca cantidad y cuando llegan a donde está Jorge, ya están podridos".

Domínguez dijo el jueves que hoy acudiría a la prisión para conocer la situación de su hijo e intentar verlo.

"De allí no me voy hasta que logre verlo. Me tienen que sacar presa o matarme allí, pero no me iré hasta que yo lo vea y sepa de mi hijo, los alimentos se los voy a llevar, y hasta que yo no vea con mi vista, yo de allí no me voy”, aseguró.

Bello Domínguez ha denunciado en varias oportunidades las pésimas condiciones y los maltratos a los que ha sido sometido desde su encarcelamiento.