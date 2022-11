En el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, organizaciones cubanas expresan que "falta mucho por hacer"

Como cada año el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer en el mundo, sin embargo, la violencia de género en Cuba es un tema crítico, aseguraron organizaciones y activistas.



La periodista independiente, Kianay Anandra, conversó con Radio Televisión Martí sobre el tema y lamentó que en la isla no se cuente con una ley integral contra la violencia de género, asunto que ella considera debe ser tomado como "primordial".



“Tampoco tenemos una ley de acceso a la interrupción del embarazo. Está en un limbo legal el hecho de abortar o no en Cuba En estos momentos tampoco las mujeres trans tienen personalidad jurídica", cuestionó la también integrante de la Red Femenina de Cuba.



Aunque los casos de feminicidios y acoso son contabilizados por las organizaciones independientes velan por los derechos de la mujer, las autoridades cubanas no llevan una estadística de estos.



"En Cuba todavía no se ha terminado el año y ya tenemos sub-registrados 33 feminicidios, por qué te digo sub-registrado, porque Cuba tampoco tiene un registro oficial ni lleva estadísticas oficiales referente al tema de los feminicidios ni casos de acoso", dijo la colaboradora de la revista Alas Tensas, espacio que cubre la problemática de género en Cuba.



La comunicadora señaló si bien Cuba tiene una estrategia integral contra la violencia de género que está contemplada dentro de un plan de adelanto de la mujer, esta estrategia integral no tiene fechas exactas de cumplimiento, ni tampoco habla de cuestiones extremadamente importantes tales como "refugio que necesitan, por ejemplo, una mujer en situación de violencia para no tener que nuevamente retornar a su casa".



Anandra sugirió que "problema de la violencia contra la mujer en la isla es una cuestión cultural propia. Puede serlo de alguna manera del cubano. Es una consecuencia directa de que en Cuba no existe una educación en las escuelas que permita que las propias niñas, desde la infancia, puedan ya identificar casos de violencia".



El Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) a propósito de la fecha, condenó que desde ”1999 la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy, instó a aprobar una legislación especial para enfrentar la violencia en Cuba", sin embargo, "el gobierno cubano ha pedido que esperen hasta el 2028 para una Ley Integral de Género".



El Instituto aseguró que esa fecha es muy lejana para las mujeres cubanas y por eso exhortó a través de su perfil de Twitter a firmar una petición que exige la aprobación de una ley garantice estándares de protección hacia las mujeres.