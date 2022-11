"En Cuba no hay que ser opositor para que te repriman... la represión es contra todo el pueblo"

El periodista independiente y escritor cubano Jorge Enrique Rodríguez fue sacado por la fuerza de su vivienda este lunes, en el barrio de Los Sitios, en Centro Habana, y retenido durante más de cuatro horas en una unidad policial, donde fue interrogado por agentes de la Seguridad del Estado.

En conversación este martes con la periodista Ivette Pacheco, de Radio Martí, Rodríguez dijo que se negó a acompañar a los agentes, policías y represores vestidos de civil que se presentaron en su vivienda porque no llevaban ninguna orden para su detención, ni una citación policial.

"Aquello fue la tremenda", señaló, en referencia al modo violento que las autoridades utilizaron para reducirlo, y llevarlo detenido a la Unidad de la Policía de Marianao.



"No hay una explicación. Yo quisiera pararme en la ONU y que ellos no tienen una explicación. No tienen siquiera una justificación. Es porque quieren", apuntó el comunicador en referencia a los presuntos motivos de las autoridades para detenerlo.

Sobre el interrogatorio, Rodríguez dijo que no podría ni decir de qué le hablaban los agentes en la unidad de Policía, "porque hablaron lo mismo que me dicen a mí toda la vida, no había nada nuevo".

El periodista explicó que el policía presente durante la detención quiso acusarlo de resistencia.

"Y le dije, 'acúsame', porque la cosa terminó mal para él en el pasillo de mi casa. Yo ni siquiera lo incité, solo le decía, 'no me sigas empujando, que estoy hablando con el de la Seguridad', y el de la Seguridad, pasivo, no decía nada. Hasta que aquello terminó en que él quiso forcejear conmigo, y no... Terminé estrujándole el uniforme", confesó.

Rodríguez desmintió haberse resistido al arresto, sino al modo en que procedieron los agentes.

"A nosotros nunca nos entran por la puerta [principal] de ninguna estación de Policía, para que no exista un registro de que estuvimos ahí. Todo el tiempo nos entran por la parte de atrás. Si de pronto usted se cae, y se da un golpe en la cabeza y se muere entrando por la parte de atrás de una estación de Policía, no hay manera de que ellos puedan tener una responsabilidad ahí, porque no va a ver nadie que diga, 'aquí en el libro todo está registrado', porque nadie te levanta un acta de que estuviste ahí", subrayó el periodista.

La mayor parte del tiempo, Rodríguez permaneció dentro del auto patrulla, hasta que lo sacaron para interrogarlo.

"El interrogatorio fue de 15 minutos, porque si no tienen nada de qué hablar... Esta vez sí hubo amenazas. Me dijeron, 'tienes tres variantes: o cooperas, o te confrontamos o te vas del país'", aseveró el comunicador.

En su opinión, las autoridades cubanas hostigan a la prensa independiente y otros miembros de la sociedad civil "porque su naturaleza es hostigar".

"Tenemos que aprender a narrar lo que está pasando en Cuba, porque hay detalles, matices, que son muy importantes", señaló el periodista, y llamó a sus colegas a denunciar este tipo de acciones represivas.

"Me dieron la razón el 11J. Llevaba años diciendo que aquí la represión no es contra el periodismo independiente, la oposición (...) y el activismo, es contra todo el pueblo, y el 11J lo demostró, que en Cuba no hay que ser opositor, no hay que ser periodista independiente, no hay que solidarizarse con nosotros para que te repriman. Simplemente por ser cubano, y vivir dentro de Cuba, esas personas te van a hostigar y reprimir de la peor manera posible, denigrándote, humillándote, ninguneándote. Eso es lo de ellos", advirtió.

Según Rodríguez, durante el interrogatorio no le informaron de cargos en su contra, pero dijo que eso no es una garantía de nada. "Mira el modus operandi: a usted le dicen que no le levantaron cargos (...), pero mañana se pueden aparecer con la denuncia de ese policía, porque tiene mis datos. Así ha pasado; así fue como le hicieron a Maykel "El Osorbo" (...). Ellos hacen lo que ellos quieren (...). Ellos no actúan dentro del marco legal, no lo han hecho jamás", concluyó.

(A partir de una entrevista de Ivette Pacheco para Radio Martí)