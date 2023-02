En Cuba "la vida se hace imposible": con el alza de los precios aumenta la criminalidad

El precio de los alimentos básicos en Cuba sigue cuesta arriba, provocando un aumento de los niveles de pobreza, así como un alza de la criminalidad en el país, alertaron cubanos desde varias provincias de la isla a Radio Televisión Martí.



En Sancti Spíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda, describió la crisis social existente en su comunidad con la inflación.



“La libra de carne de cerdo se mantiene a 400 pesos, y el frijol, 120 pesos en moneda nacional, mientras que se mantienen los salarios de los retirados sobre los 1.400 pesos”, detalló.



En medio de la escasez, el territorio ha experimentado un incremento en “los asaltos, situación que está creando un pánico muy fuerte entre la población espirituana”, reportó Castañeda.



Desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, dijo que el aumento de los precios de los alimentos ha generado mayor inseguridad. El asunto, afirmó, es “crítico, y no se toca fondo”, con un alto índice de “de hurto y sacrificio de ganado mayor”.

El activista y comunicador independiente Guillermo del Sol, en la ciudad de Santa Clara, advirtió que hay escasez de alimentos en toda Cuba, pero en el Oriente del país es aún más crítico el panorama.



“De cinco en cinco va subiendo el precio de las cosas. Eso es increíble, a lo que hemos llegado”, lamentó.



Según el comunicador, “el robo de las motorinas, el asalto a las mujeres para quitarle las prendas para robarles el teléfono celular, eso ha crecido grandemente y de eso no se habla aquí, por ninguna parte; hay mucho vandalismo, eso es tremendo”.



Precisamente, en la zona oriental del país, en la ciudad de Puerto Padre, en Las Tunas, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos señaló que “muchísimas personas se quejan de robos y que la policía no hace nada”.



Añadió que “todos los productos están muy caros, lo que provoca que la población no los puede sustentar, porque el salario que tienen no es bueno”.



“Es así como están viviendo los cubanos”, sentenció Martín Castellanos.



Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, donde el desabastecimiento de alimentos es dramático, aseguró.



“El arroz está en los puntos de venta en 120 pesos, y entre más escasez hay, más robos y más vandalismo. A los campesinos le están robando los animales”, denunció la mujer.



Eldris González Pozo, residente en Santiago de Cuba, detalló lo que el gobierno entregó, y lo que faltó, el primero de febrero por la canasta básica en esa ciudad.



“Solamente llegó arroz y chicharos. No llegó azúcar, tampoco el aceite. Las carnicerías del estado están totalmente desabastecidas y un litro de aceite en el mercado negro alcanza los mil 500 pesos. La escasez sigue imperando”, dijo.



En Baracoa, provincia de Guantánamo, la población vive una situación similar, señaló el comunicador Emilio Almaguer.



“El arroz se vende en 100 pesos y ya el litro de aceite está por encima de los mil pesos. No sé dónde vamos a llegar nosotros. Imagínate vivir en estos momentos con 2 mil y pico de pesos de salario, la vida se hace imposible”, concluyó.