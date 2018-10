En Cuba "era obligatorio todo", recuerda Pedro Pablo Pichardo, quien ahora compite por Portugal

En una pista de atletismo de Setúbal, el exiliado cubano Pedro Pablo Pichardo entrena tranquilo tras recibir la autorización para competir como portugués.

Ahora podrá mostrar su condición de estrella mundial del triple salto. A sus 25 años posee la cuarta mejor marca histórica en esta disciplina.

Nacionalizado portugués desde diciembre de 2017, Pichardo supo la semana pasada que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo le autoriza a llevar los colores de su país de adopción a partir de agosto de 2019.



El atleta cubano describe las dificultades que enfrentó en su carrera deportiva en la isla: “Es difícil porque en Cuba no hay como aca afuera, en Cuba si tu no estás dentro del equipo nacional que queda en La Habana, porque yo nací en Santiago de Cuba, queda a 900 y poco kilómetros de donde yo nací, si no perteneces ahí no puedes ser un gran atleta, entonces era obligatorio todo: si no estás aquí, no viajas, si no estás aquí, no eres bueno, si no entrenas con un entrenador de aquí y fueron varios problemas que yo no fui soportando hasta que decidí salir de Cuba”.

Tras abandonar la selección cubana en plena noche durante una concentración en Alemania, a Pichardo se le había prohibido participar en competencias internacionales. Además las autoridades cubanas le prohibieron la entrada a su país hasta 2025.

La temporada 2018 ha sido prometedora, ya que firmó la mejor marca mundial del año con un salto de 17,95 metros.

En estos momentos ha dicho que su deseo es: "demostrarle a los portugueses y a la gente que me sigue, la gente de Benfica, darle este premio, de un título si fuera así, sería la manera de agradecerles todo lo que ellos han venido haciendo desde que yo estoy en Portugal y sería la mejor manera de agradecerles”.



Sus próximos retos: el Mundial 2019 y los Juegos de Tokio 2020. También romper el récord del mundo del británico Jonathan Edwards de 18,29m y alcanzar su sueño de lograr 19 metros.