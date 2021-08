Empresarios cubanoamericanos se niegan a invertir en la isla mientras no sea libre

Empresarios cubanoamericanos se unieron a la Asamblea de la Resistencia Cubana este miércoles en Miami para rechazar la invitación de invertir en la isla por parte del régimen castrista mientras esté bajo el control comunista.

Los empresarios compartieron planes específicos de apoyar una Cuba en democracia, donde las personas puedan ser libres y prósperas.

En días recientes y frente al levantamiento popular del 11 de julio del 2021, el régimen anunció que abriría las posibilidades para la inversión de empresarios exiliados cubanos en la isla.

Los exiliados así reunidos hicieron un llamado a la libertad del pueblo en la isla y firmaron un comunicado explicando la posición en que se sostienen.

“Ante estas maniobras del Régimen, nosotros como empresarios cubanos exiliados, hombres y mujeres libres, declaramos lo siguiente”:

1. No nos interesa invertir en Cuba mientras exista en el poder el Régimen de Terror impuesto en el país por la familia Castro, el Partido Comunista y una claque militar corrupta. Los empresarios cubanos hemos triunfado en el destierro y no necesitamos lucrar con el dolor del pueblo cubano en complicidad con el Régimen para prosperar. Lo que nos anima es ayudar a nuestros hermanos y hermanas en la Isla a superar la pobreza y miseria a las que los ha condenado la existencia de una tiranía comunista. La naturaleza empresarial y trabajadora del cubano requiere un sistema de derechos y libertades plenas y no lo que existe en Cuba actualmente.

2. Nos comprometemos, una vez liberado el país de la tiranía, habiéndose iniciado un camino hacia la libertad y la democracia tal y como estipula el Acuerdo por la Democracia, a establecer, de manera privada, un fondo para la reconstrucción de la república, que asesore, apoye con créditos y financiamientos y sistemas de contabilidad a los empresarios cubanos para así desarrollar lo antes posible en nuestra querida tierra miles de empresas pequeñas y medianas que sean realmente propiedad de sus dueños individuales y familiares y no de un estado opresor. No queremos un país de esclavos, queremos un país de personas libres y prósperas.

3. Reiteramos nuestro respaldo al levantamiento cívico del 11 de julio del 2021 y al objetivo supremo de lograr la libertad de Cuba.

Firmas:

Sergio Pino — Century Home Builders

Eduardo Atienza — Empresario

Fausto Díaz — Empresario

Horacio García, Jr. — Empresario

Irina Vilarino — Las Vegas Restaurants

Iván Herrera — Univista Insurance

José Machín – Machin Signs

Abel Montero — Banquero

Ricardo Sánchez — Banquero, veterano de la Brigada 2506

Emilio Palomo — Rite Way Properties

Olga Ramudo — Express Travel

Joe Chi — Presidente de Cámara de Comercio Latina (CAMACOL)

Liliam López — Presidente de South Florida Hispanic Chamber of Commerce

Luis Coll — Empresario

Bernie Navarro — Benworth Capital

José Pepe Cancio — C and C Pumping Co., veterano de la Brigada 2506

Jorge Fiterre — CONDISTA

Jimmy Resnick — Empresario

Manuel Milanés — Empresario y Periodista

Eric Valderrama — Latin Builders Association

Nelson J. Mezerhane — Diario las Américas

Sylvia G. Iriondo — Empresaria y M.A.R. por Cuba

Dr. Vicente Lago — Médico

Ernesto Ackerman — HillUSA

Tony Arguis — Empresario

Max Álvarez — Empresario

Carlos Fernández Guzmán — Presidente y CEO de Pacific National Bank