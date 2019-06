Empresario de EEUU “exiliado” fija en Cuba la sede de su campaña por la presidencia

El excéntrico creador de un conocido programa de protección contra virus cibernéticos y prófugo de la justicia estadounidense, John McAfee, anunció que ha establecido en Cuba la sede de su campaña por la presidencia de Estados Unidos.

"Mi Campaña Desde el Exilio bajo la bandera del Partido Libertario es mi segundo intento por ganar la presidencia de Estados Unidos”, dice el mensaje publicado el domingo en Twitter bajo la cuenta que lleva su nombre. “Como soy un perseguido político, la sede de mi campaña está ubicada ahora en La Habana, Cuba. Sigo luchando. ¡Quédate conmigo, Estados Unidos!”

El sitio de internet de noticias financieras ccn.com atribuye a McAfee la imagen bajo estas líneas, según la cual el lema de su campaña es “No vote McAfee”. Sin embargo, al mismo tiempo lleva un sello de “McAfee 2020”, en referencia a las elecciones presidenciales del año próximo.

En su muy particular pasquín electoral, el aspirante comparte mensajes con las cuentas del gobernante Miguel Díaz Canel y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX.

Su cuenta publica videos de un espectáculo del Cabaret Tropicana, en uno de los cuales se le ve fumando sentado cerca del escenario junto a una mujer aparentemente cubana a la cual se refiere como “Esa es mi P…”

“Si llamas terrorista a Che Guevara estás demostrando tu ignorancia y tu aceptación de la propaganda y de las mentiras del gobierno de Estados Unidos”, escribe McAfee en un mensaje publicado a las 5:25 pm del lunes 24 de junio. “Si no has leído su diario, o si no sabes nada de su vida, entonces sería mejor que mantuvieras la boca cerrada en mi página”.

Así respondía a un crítico de Ernesto Guevara en un intercambio con otro cibernauta según el cual McAfee es “Che Guevara y Ernest Hemingway fundidos en una sola persona”. El no-candidato escribió entonces que ya lo habían llamado “Che digital”, pero que le gustaba eso de compararlo también con Hemingway.

“Fundaste y levantaste una compañía en un país capitalista que te generó $100 millones, los cuales pudiste gastar libremente en cocaína y malas inversiones”, respondió alguien cuya cuenta lleva el nombre de Negativebid. “Eso no sería posible en Cuba. Digo yo”.

En otro post, McAfee acusa al gobierno estadounidense de haber fabricado delitos en su contra para silenciarlo.

“Al menos en Cuba, al margen de lo que diga la propaganda americana, he podido hablar libremente, y lo he hecho”, comenta el no-candidato. “Traten de hablar contra Estados Unidos frente a una audiencia numerosa y miren lo que pasa. Solo inténtelo”.