Embajador de UE en Cuba fue llamado a contar; Bruselas dice que es un asunto "muy serio"

El Embajador de la Unión Europea en Cuba, el español Alberto Navarro, está ya en Bruselas para discutir lo que el bloque de países europeos considera como un asunto "muy serio".

Navarro deberá explicar su apoyo a una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole levantar el embargo impuesto a la isla, un gesto que ha levantado las quejas de al menos 40 eurodiputados liberales y conservadores que lo acusan de "adoptar posiciones políticas acordes con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos ni la pluralidad democrática" y por ello piden ahora su destitución.

Tras la carta y las cuestiones planteadas por algunos eurodiputados, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell "solicitó de inmediato" al embajador Navarro que viniera a Bruselas, confirmó a Radio Televisión Martí una fuente autorizada del Servicio Europeo de Acción Exterior.

"Nos tomamos este asunto muy en serio", dijo el funcionario, quien precisó que el jefe de la delegación europea en La Habana ya está en Bélgica.

"Podemos confirmar que el Sr.Navarro ya ha llegado a Bruselas y debe proporcionar explicaciones detallando este asunto en reuniones con el Servicio Europeo de Acción Exterior en los próximos días y también tendrá lugar una reunión con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien se encuentra actualmente en misión en Chipre", agregó la fuente.

La postura del embajador Navarro sobre el cese de las sanciones de Washington ha sido respaldada por unos 25 eurodiputados comunistas, verdes y socialistas quienes rechazan el pedido de destitución.

"La petición del Sr. Navarro sobre el fin del bloqueo viene alineada con una posición que la Unión Europea ha ido avanzando estos últimos años (...) Respaldamos la posición del embajador Navarro de apoyar el cese de las sanciones y rechazamos la demanda de nuestros colegas parlamentarios de que sea sustituido", dijeron.

La misiva que publicó “La Joven Cuba” pide a Biden que "comience a desmantelar el sistema de sanciones que continúa afectando al pueblo cubano", en ella aparece Navarro en el número 25 de la lista de casi 800 firmantes.

El propio representante europeo dijo en entrevista con Cubanet que no había firmado la carta sino que en un correo electrónico había apoyado la solicitud.

"Vamos a ver, yo no he firmado esa iniciativa, yo no sé por qué hay gente que dice eso. Yo no he firmado esa iniciativa. Esa iniciativa salió con ciento y pico de personas firmando, entre los que había varias personas que conozco bien y que son amigos míos, como es Carlos Alzugaray, como es Carolina de la Torre (…) gente que admiro mucho. Y había un amplio espectro representativo de la sociedad cubana. Yo siempre, siempre, desde que soy diplomático español hace ya más de 40 años, siempre he estado en contra del embargo unilateral de Estados Unidos a Cuba. Me parece no solamente contrario en derecho internacional, porque además se aplica fuera de las fronteras de Estados Unidos, se nos aplica a los europeos, a las empresas, a los ciudadanos europeos no solo a los cubanos, sino que además es ilegal, contrario al derecho internacional, me ha parecido siempre inmoral. Yo lo que hice fue escribir un correo electrónico diciendo que apoyaba esa solicitud. Del mismo modo en que no tengo ningún inconveniente en decirle que yo apoyo también todos los avances en favor de la democracia, del diálogo y del respeto a los derechos humanos en Cuba, porque son cuestiones por las que he estado trabajando y sigo trabajando aquí. Es mi cuarto año en Cuba y he dedicado muchas energías y mucho tiempo aquí, que se lo robo a mis 5 hijos, que los tengo aquí conmigo, a trabajar e impulsar y abrir más. Pero, en este caso concreto, hay gente que ha dicho que yo he firmado, yo no he firmado esa carta, yo he mandado un correo personal diciendo que apoyaba esas ideas porque son las que he defendido siempre. Yo diría que es más inteligente, para favorecer la democracia en Cuba, debían levantar el embargo", aseguró Navarro a Cubanet.