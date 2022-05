Embajada de EEUU en La Habana empieza a emitir las primeras visas en más de cuatro años

“He llegado súper fortalecida, con más energía”, dice madre de preso del 11J tras visita a Ginebra y Madrid

Ailex Marcano regresó este lunes a Cuba tras un viaje a Madrid y Ginebra, con bríos renovados y muchas más fuerzas para continuar la lucha por la libertad de su hijo, condenado por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021.

La mujer de Camagüey es la primera ciudadana cubana, familiar de un preso de los centenares condenados por el 11J, que ha tenido la oportunidad de exponer y denunciar fuera de Cuba y presencialmente, la situación de los presos y en particular la de su hijo Ángel Jesús Véliz Marcano.

El joven fue detenido el 18 de julio en su casa y sentenciado en febrero. El Ministerio Fiscal había solicitado 8 años de prisión y finalmente fue sentenciado a seis años de privación de libertad.

El pasado día 25 de abril, viajó a Ginebra, Suiza, por invitación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y luego a Madrid, España.

“He llegado súper fortalecida con más energía, mucho más viendo el contraste tan enorme que hay entre una sociedad y otra, o sea, allá soy acogida, me ayudan, se sensibilizan conmigo y llego a mi país y soy extraña, soy el terror, soy acosada, soy limitada”, comentó la mujer, que ha sido de las voces más firmes en las denuncias por encarcelamiento a los manifestantes del 11 de julio.

En reiteradas ocasiones ha denunciado hostigamiento de la Seguridad del Estado y operativos de vigilancia. También, ha dicho que envió una carta el gobernante Miguel Díaz Canel, denunciando lo que considera el encarcelamiento injusto de su hijo, de la que aún espera respuesta.

“Volví a sentirme un ser humano”

En Ginebra, sostuvo reuniones con funcionarios de mandatos y relatorías como la de libertad de asociación y reunión; independencia de los jueces y abogados; sobre las formas de esclavitud; libertades religiosas, represalias contra personas que interactúan con Naciones Unidas, así como representantes de Child Rights Connect, organización que tiene que ver con los derechos de los menores.

“Volví a sentirme realmente un ser humano porque me recibieron con tanta sensibilidad, con tantas muestras de cariño. Todas las personas mostraron que sufrían la situación que yo estaba viviendo. Hubo muchas lágrimas cuando yo ofrecía mis testimonios”, dijo Marcano desde Camagüey a Radio Televisión Martí tras su arribo a la isla.

En horas de la tarde del lunes, recibió una llamada de su hijo desde la prisión Cerámica Roja. La conversación versó en torno al viaje.

“Mamá estoy muy orgulloso de ti, verdad que estás escapá”, fueron las palabras del joven de 27 años repetidas una y otra vez por la mujer, quien informó que el muchacho será trasladado en los próximos días a una prisión de menor severidad.

Una nueva sensibilidad con el tema cubano

En su gira por Europa, Marcano estuvo acompañada por el director Ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDDHH), Alejandro González Raga y su director de Estrategias, Yaxys Cires; la Dama de Blanco, Bertha Bueno; los activistas Amable Casas Pacheco y Manelyn Morales Lazo; el pastor cristiano Enrique Fundora Pérez; y el abogado Edel González.

“El balance de su visita a Ginebra ha sido positivo, de acogida y respaldo por los diferentes grupos de trabajo dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Pudimos percibir una nueva sensibilidad con el tema cubano”, indicó González Raga.

La visita se enmarcó en los esfuerzos que realiza el OCDH, con sede en Madrid, para dar visibilidad a las víctimas de la represión y sus familiares.

“Es importante que sus voces sean escuchadas en instituciones como las que radican en Ginebra y que pertenecen al circuito de derechos humanos de Naciones Unidas como el Parlamento Europeo”, dijo Cires, quien adelantó que su agrupación continuará con estos esfuerzos a fin de que la comunidad internacional escuche en primera persona los testimonios de las víctimas.

En una rueda de prensa celebrada en Madrid el viernes último, Marcano aseguró que su hijo "no es un delincuente" sino que quiere "una Cuba mejor" al tiempo que pidió "apoyo internacional" para las familias y las madres de los presos ya que "las organizaciones nacionales" y únicas legales en la Isla, "no escuchan" a los familiares.

Tenebroso regreso a Cuba

El viaje se produjo, sobretodo la salida de La Habana, sin contratiempos, pero el regreso según sus palabras fue tenebroso: más de tres horas de interrogatorio y el decomiso de 13.930 pesos, suma que llevó en su equipaje de mano desde que salió de La Habana para pagar por el traslado desde la capital hasta Camagüey.

Recientemente, el Banco Nacional de Cuba elevó a 5.000 CUP el límite de exportación e importación de pesos cubanos, actualizando una resolución de 2019 que establecía como límite la cifra de 2.000 pesos, información que la afectada aseguró desconocer.

Después de la requisa del equipaje ocurrió lo que ella esperaba. Apareció un señor vestido de civil que le ordenó la acompañara y la llevó ante un teniente coronel que identificó con los apellidos Ávila Beltrán

“Me preguntaron por qué fui a España, si fue por carta de invitación, a qué viajé, con quien me reuní, qué resultado tuve, si creía que mi situación se iba a solucionar. Yo le dije que aquí no había sido escuchada, que se estaba incumpliendo la ley porque mi hijo no es ningún violento, ni agresivo y está cumpliendo actualmente seis años en prisión por atentado y desorden público, que iba a seguir haciendo lo que tuviera que hacer por la libertad de mi hijo, porque él no tenía que estar ahí”, dijo Marcano.

Tras el interrogatorio, relató, se disponía a montar en el auto que la esperaba a la salida del aeropuerto José Martí cuando un agente de la Policía Nacional Revolucionaria le pidió identificación y documentación del auto al chofer.

Poco antes de llegar a su destino, detuvieron el auto en el punto de control de Camagüey, registraron el maletero, revisaron las camisetas que traía en los maletines, según dijo, “parece que buscando algunos que andan por ahí con ciertas letras de significado antigubernamental”.

“Y ahorita no podré ir a un hospital, que yo no pienso ir con el favor de Dios. Si me enfermara como todo ser humano, creo que si voy al hospital y me atiende un médico, ese médico también irá incorporado al sistema de vigilancia. Y esto es solo por pedir libertad por mi hijo y lo voy a seguir haciendo, no importa, como si me fusilan”, sentenció.