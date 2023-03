Embajada de EEUU en Cuba aclara dudas sobre casos de menores no acompañados y parole humanitario

La Embajada de Estados Unidos en Cuba amplió este jueves la información sobre el estatus de los menores de edad, específicamente los no acompañados, en el marco del Parole Humanitario que beneficia a los cubanos desde el pasado 6 de enero.

"Dado el impacto que ha tenido el Parole Humanitario en Cuba y todos los comentarios recibidos sobre uno de los temas más importantes: Menores de Edad No Acompañados, en este post le ampliamos información segura y confiable", aseguró la instancia diplomática mediante una publicación en Twitter.



Explica la Embajada estadounidense en La Habana que "Los menores de edad que no viajan con sus padres o tutores legales no son elegibles para la autorización adelantada de viaje o el permiso de permanencia temporal bajo este proceso".



Asimismo, detalla que "Al llegar un menor que no viaja con su padre/madre o tutor legal a un puerto de entrada de Estados Unidos, podría ser transferido a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)" como lo exige la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008.



"La evidencia que acompañe al Formulario 1-131 deberá incluir la duración de la estadía en Estados Unidos y la evidencia de la relación entre el menor y el padre o tutor legal en Estados Unidos", puntualizó la Embajada.

Si el tutor legal proporciona el permiso por escrito, el solicitante debe incluir una prueba de tutela legal emitida por una autoridad gubernamental.

Además, la solicitud debe incluir una declaración sobre la relación del menor con la persona que presenta el formulario 1-131, y si tiene la intención de proporcionar cuidado y custodia del menor en Estados Unidos o reunir al menor con un padre o tutor legal en ese país.



Para más información, la sede diplomática remite al sitio oficial de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EEUU (USCIS), que explica que las personas pueden solicitar asilo con USCIS como menor si tienen menos de 18 años de edad, desean tener su propio caso separado del de sus padres y no están en procedimientos en judiciales de inmigración.

Para solicitar asilo con USCIS en calidad de menor no acompañado, aún si se encuentra en procedimientos judiciales de inmigración, debe tener menos de 18 años de edad, no poseer un estatus legal de inmigración en Estados Unidos, y no tener un padre o tutor legal en Estados Unidos disponible para proporcionarle cuidado y custodia física.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba aclara que "los oficiales de asilo considerarán su reclamo si usted presentó su solicitud ante una oficina de asilo y cumple con los criterios mencionados arriba. Si usted está en procedimientos judiciales de inmigración, debe asistir a sus audiencias en la corte de inmigración y seguir las instrucciones del juez de inmigración, aún si presentó una solicitud de asilo ante una oficina de asilo".

Igualmente, la embajada ofreció información detallada sobre los procesos de entrevistas para solicitantes que son menores de edad. En estos casos, los oficiales de asilo "llevan a cabo entrevistas apropiadas para niños, tomando en consideración la edad, etapa de desarrollo del idioma, trasfondo, y nivel de sofisticación", subrayó la sede diplomática.

Para casos que involucran un solicitante menor de edad, los oficiales de asilo podrían hacer preguntas sobre si tiene un tutor legal o padre, o sobre si su tutor legal o padre le permitió solicitar asilo. Si se necesita más información sobre su tutor legal o padres, el oficial de asilo podría aplazar el caso, indica la información.

"Si es necesario, y con su consentimiento, los oficiales de asilo podrían entrevistar a su padre o adulto de confianza sobre la información que usted no pudo proporcionar. No se requiere que un testigo o un adulto de confianza esté presente en su entrevista", concluyó la embajada.