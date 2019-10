El regreso "a la normalidad" en Cuba, ¿pa' cuándo?

A pesar de declaraciones de funcionarios del gobierno cubano que aseguran que la peor fase de la "crisis coyuntural" ya pasó, la escasez de transporte y alimentos, y la disminución en los servicios persiste en toda la isla.

En el municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara, se perdió la entrega de leche el fin semana por falta de transporte, dijo a Radio Televisión Martí el periodista independiente Guillermo del Sol.

Los campesinos de esa localidad tuvieron que verter 3,000 litros de leche porque el estado no acopia esa leche. Se perdió", lamentó Del Sol.

Dentro de la ciudad de Camagüey se están usando los bicitaxis y coches de tracción animal para cubrir las necesidades del transporte público, señaló el comunicador Ricardo Fernández Izaguirre.

"No se ha normalizado la venta de pasajes, ni por avión, ni por guagua, ni siquiera por tren. Se mantienen los cortes eléctricos en las empresas estatales. Ahora mismo usted no puede ir a la óptica en la tarde porque no tienen corriente (eléctrica)", explicó.

En Holguín las afectaciones incluyen al sector de la salud, reportó la activista de la Corriente Martiana Teresa Miranda Céspedes, residente en Mayarí.

Un familiar de Céspedes paciente de cáncer lleva un mes en la capital provincial a la espera de un turno para quimioterapia y "no tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital", subrayó.

Mientras, en otro municipio del territorio holguinero, Banes, se reparte el pan en carretones y con atraso por falta de combustible, dijo el residente William Tamayo.

El pan lo traen a las cinco de la tarde y a veces al segundo día lo están transportando en coche, ya que no hay petróleo", dijo Tamayo.

En Palma Soriano, afectado seriamente por enfermedades epidemiológicas, no se fumiga porque no hay petróleo, comentó la enfermera Niurka Carmona.

"Aquí no está llegando combustible para que fumiguen, eso es incierto, eso no está garantizado", dijo en referencia a la información de las autoridades.

Y en La Habana, ante la falta de alimentos, han cerrado los mercados más pequeños en Plaza y Playa para agrupar la mercancía en los más grandes, según el también comunicador Lázaro Yuri Valle Roca.

El pasado 10 de octubre, en su primer discurso luego de ser designado presidente del país por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel dijo que el país "ha ido remontando" la crisis energética y prometió "un regreso paulatino a la normalidad" en Cuba.