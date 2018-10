El Partido Popular de España insta al gobierno a condenar al régimen de Nicolás Maduro

El portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, José Ramón García Hernández, ha solicitado este martes en el Congreso de Diputados de España que todos los grupos parlamentarios se sumen a la condena del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a instancias de una iniciativa del PP porque, según dijo, “no caben equidistancias ni ambigüedades”.

“Españoles, decíamos que Caracas no era La Habana, que esto no podía pasar nunca en Venezuela, pero el G-2, el temible servicio de inteligencia cubano, es virrey en Venezuela. España despierta”, ha proclamado García en su intervención en el Pleno del Congreso con motivo del debate de una Proposición No de Ley del PP que insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España.

“La puerta al chavismo la abrió la debilidad de los partidos que creyeron que si alimentaban con lechuga al cocodrilo Chávez este se volvería vegetariano. A ver si la música les suena”, añadió.

El 5 de septiembre la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de Diputados, Dolors Montserrat Montserrat, presentó la Proposición no de Ley (PNL) que fue publicada el 14 de septiembre en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, para su discusión en ese órgano legislativo.

García apeló hoy a la solidaridad de los diputados con la situación que enfrentan los venezolanos que han tenido que abandonar su país y pidió al mismo tiempo la condena al régimen de Maduro.

“Debemos recoger sus anhelos, ahora que están ellos de rodillas, apaleados en esas cárceles, torturados, expoliados, sometidos al control social de la estrategia cubana del hambre para derrotar moralmente a una población para que no se levante, para que no pueda pensar en otra cosa que alimentarse”, dijo García. “Debemos abrir un canal humanitario”, ha propuesto, “y no un canal de diálogo”.

(Escrito por Pablo Alfonso con información del sitio web del Congreso de Diputados)