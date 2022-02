El Gato de Cuba no ha pactado con la Seguridad dice Esteban Rodríguez

El periodista independiente cubano Esteban Rodríguez negó en su cuenta de Facebook que el youtuber cubano Yoandi Montiel Hernández “El Gato de Cuba” haya hecho un pacto con la Seguridad del Estado.

"Al Gato de Cuba tuve el placer de conocerlo en la prisión de Valle Grande. Pude escuchar horrores que si El Gato pactó con la seguridad. Mi opinión: es un joven súper valiente que con su sentido de humor logró llegar a muchos cubanos", dijo Rodríguez en su cuenta en Facebook, desde México, país que lo acogió luego de la azarosa salida del país, a cambio de su excarcelación.

El hecho de que "en la prisión esté tranquilo y esperando a ser liberado no significa que negociara nada con la seguridad. Sólo es un joven que cumple prisión por su forma de denunciar las necesidades de los miles de cubanos. El Gato es un valiente, te respeto mi hermano", escribió Rodríguez.

En entrevista concedida el martes a Radio Televisión Martí, el periodista amplió un poco más de su experiencia con el humorista: “Tuve el placer de conocerlo cuando me sacaron de Villa Marista y me llevaron para Valle Grande. El Gato se encontraba ahí, junto con los chicos del Movimiento 18 de Alamar, ellos convivían juntos en el mismo cubículo (…) estuvimos hablando, es un hombre muy valiente, una persona que simplemente con el humor, con su forma sarcástica de ver la vida llevaba los problemas sociales que están pasando dentro del pueblo. Yo le decía a las personas que no podemos tomar a veces decisiones precipitadas, ni podemos juzgar a las personas, porque vi que decía “este hombre es opositor, era bastante activo en la calle y lo veo un poco silenciado”. Y es que, de hecho, esas son las cosas que hace el régimen en la prisión: tratar de silenciarte, tratar de que tú temas, que tú, de una forma u otra, estés tranquilo. Y él no es que haya cambiado su forma de pensar para nada. Simplemente está esperando a salir y decidió tomar la postura de estar en silencio, "voy a estar aquí tranquilo, no voy a hacer nada aquí adentro”.

El reconocido influencer está preso desde el 12 de abril de 2021, primeramente en el cuartel general de la policía política en La Habana y actualmente en la cárcel de Valle Grande. La Fiscalía Municipal de 10 de Octubre le pide 5 años de privación de libertad por el presunto delito de desacato por sus irreverentes publicaciones contra los dirigentes cubanos.

“La gente de la prisión lo quería mucho porque en Valle Grande había muchas personas que lo conocían de las redes sociales y él, en lo personal, es de este tipo persona que, nada más de hablar con él, ya te estás riendo porque tiene muchas ocurrencias y dices “Wow, qué tipo más carismático!", recordó Rodríguez.

En la entrevista con Radio Televisión Martí, Rodríguez actualizó su situación migratoria luego que fuera sacado de la cárcel Combinado del Este y enviado en un avión para El Salvador junto con el también periodista Héctor Luis Valdés Cocho.

El colaborador de ADNCuba dijo sentirse bien en México, aunque exiliado como tanto otros cubanos.

Aseguró que se encuentra entre amigos y que permanecerá un año en México para poder resolver su proceso migratorio.

También confesó sentir "preocupaciones por los hermanos que quedaron en Cuba".

"Sólo me queda rezar y seguir luchando porque mi familia esté mejor", declaró.

Rodríguez abogó por la libertad de los presos políticos y agradeció el apoyo del exilio cubano.

[A partir de una entrevista realizada por Carlos Ojeda para Radio Martí]