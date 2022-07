El dengue avanza y los cubanos alertan sobre falta de recursos para enfrentar la epidemia

A pesar de los altos niveles de infestación del mosquito Aedes Aegipty y el incremento del dengue en la mayoría de las provincias cubanas, las autoridades determinaron suspender las fumigaciones intensivas debido a la escasez de combustible, así lo informó Madelaine Rivera, directora nacional de Vigilancia y Lucha Anti vectorial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

La funcionaria advirtió que sólo se fumigarán los domicilios donde se reporte algún caso febril o positivo de dengue.



Mientras tanto, cubanos que residen en varias provincias de la isla, dijeron a Radio Televisión Martí que los casos de dengue se disparan, mientras que la campaña de prevención está desplomada.



Desde La Habana, en el municipio Arroyo Naranjo, se reportan altos niveles de infestación a causa del mosquito, informó el periodista independiente Vladimir Turró.



“Ya no existen los controles que se hacían hace algunos años atrás, tampoco existe la fumigación prácticamente”, dijo Turró.



Cienfuegos también tiene una compleja situación epidemiológica, señaló el comunicador independiente Alejandro Tur Valladares.



“En la actualidad, lo que se verifica es una ausencia total de esa campaña, con una carencia total de insumos y medicamentos”, afirmó Tur Valladares.



Eldris González Pozo vive en la ciudad de Santiago de Cuba, donde se reporta también el incremento de los casos de dengue.

“No hay petróleo para fumigar, no están haciendo el chequeo en las casas para echarle el abate a los tanques y otros recipientes para almacenar agua; todos los registros en las calles de la ciudad están obstruidos por las aguas albañales”, aseguró el activista.



El comunicador independiente Adriano Castañeda, quien vive en la capital espirituana, reportó también la proliferación de los casos de dengue.



“La falta de recogida a tiempo de la basura, además, las autoridades dicen que no tienen petróleo y otros recursos para reparar salideros y entonces el agua se estanca allí”, advirtió.



Vladimir Martín Castellanos vive en el reparto Armando Silva, en Puerto Padre, Las Tunas y desde allí alertó: “Lo que sí hay son muchos vertederos y según la empresa de comunales, ellos no tienen petróleo para recoger la basura, no he visto fumigación, tampoco he visto a los trabajadores de la campaña visitando las viviendas para las pesquisas”.



Ramón Zamora reside en la capital holguinera, territorio que enfrenta un serio problema: “Una cantidad significativa de aguas albañales que corren por las calles de muchos repartos sin que las autoridades le den solución".



En el poblado de Banes hay dengue, pero también hay casos de Covid-19 y no se hacen PCR para conocer con exactitud el diagnóstico, denunció William Tamayo, un residente de esta localidad.



“Ya no hay cómo fumigar porque no tienen petróleo ni los químicos que se necesitan y los apagones están alcanzado hasta las 10 horas”, declaró Tamayo.



Desde la ciudad de Guantánamo, en el barrio Suroeste, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco dijo que "la situación preventiva por parte de salud púbica en la provincia es casi nula”.