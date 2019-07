¿Quién ordenó el cerco policial a los funerales del cardenal Ortega?

Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior acordonaron los alrededores de la Catedral de La Habana la pasada semana mientras se realizaban los funerales del cardenal Jaime Ortega y Alamino.

Laicos, activistas y periodistas independientes se vieron impedidos de asistir, según denunciaron oportunamente.

El periodista Reinaldo Escobar, Jefe de Redacción del diario digital 14yMedio, cuestionó en un artículo de opinión en su blog Desde Aquí el proceder de las fuerzas del orden y dijo que la iglesia tiene el deber de averiguar quién dio la orientación.

"(…) me pregunto de qué despacho salió la orden de impedir que Dagoberto Valdés no podía asistir a estos funerales; que la activista Iliana Hernández, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara o la periodista Luz Escobar, entre otros, no podían acercarse a la catedral de La Habana ni a la necrópolis de Colón”, indaga el periodista.

“Me pregunto si (...) las fuerzas del orden, comandadas por el Ministerio del Interior, coordinaron con la jerarquía eclesiástica la toma de semejantes medidas. Imagino que no”, dijo Escobar.

“Me resisto a aceptar que el Minint le pidió permiso a la Iglesia para adoptar estas medidas. Pero eso es lo que la Seguridad del Estado ha hecho creer y en consecuencia la Iglesia, ya que no va a protestar, ha adquirido el deber de aclarar públicamente que no fue ni siquiera consultada”, subrayó Reinaldo Escobar.