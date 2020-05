Dos horas en un calabozo por tomar fotos a cola en tienda del Vedado

El opositor Juan Antonio Madrazo Luna fue detenido el domingo por tomar fotos de una cola frente a un establecimiento comercial próximo a su vivienda, en el Vedado, La Habana.

Madrazo dijo a Radio Martí que antes de ser liberado las autoridades le levantaron un acta de advertencia que se negó a firmar.

El opositor explicó que todo ocurrió frente a la tienda La Infancia, en 23 y C.

"Pregunto que si se podía pasar y me dice [una empleada] que no, que la tienda cerraba a la una de la tarde, y yo me retiro del lugar. Lo que hago es que estoy tomando una foto de la cola que se encontraba en ese mismo lugar. Ahí estaba una patrulla y algunas fuerzas auxiliares del MININT, de prevención, y al minuto tenía a la policía encima de mí. Me solicitan el carné de identidad y me llevan para la unidad de Zapata y C, para un calabozo", señaló.

Madrazo dijo que hace unos días había pasado por allí y le había preguntado a la delegada de la zona, que se conoce como Margarita, sobre la apertura y el cierre de la tienda. "Y entonces ella como que se sintió cuestionada. Como ella es delegada de esa zona del Vedado, ella también me tiene a mí identificado como un potencial contrarrevolucionario", aseguró.

El opositor permaneció bajo arresto alrededor de dos horas. Fue liberado en la tarde "con un acta de advertencia que no firmé, la cual dice que tenía prohibición de tomar fotos".

Madrazo cuestionó a las autoridades sobre la medida, alegando que "no hay ninguna resolución, no hay ninguna directiva que diga que uno no puede tomar fotos".

El gobierno cubano castiga con multas y amenaza a quienes denuncian con fotos y videos en las redes sociales las largas colas frente a los comercios debido al desabastecimiento de productos de primera necesidad en la isla, un problema que enfrenta la población desde mucho antes de la pandemia de coronavirus.