Documentan 69 muertes de migrantes cubanos en el Caribe en 2022

Las muertes de cubanos en el Caribe durante el año 2022 fueron las más numerosas después de los haitianos, con 69 fallecimientos y desapariciones contabilizadas, según un informe del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La organización documentó, en total, 321 muertes de migrantes en las aguas del mar Caribe, la mayor cifra desde que el proyecto comenzó en 2014, y un drástico aumento en comparación con la cifra de 2021, cuando se registraron 180 fallecimientos y desapariciones.



Según el informe, hay 163 fallecidos en 2022 que no han podido ser identificados.



“Más del 51% de las personas que perdieron la vida en rutas migratorias del Caribe el año pasado no han podido ser identificadas”, dijo Patrice Quesada, Coordinadora Regional de la OIM para el Caribe. “Esto significa que cientos de familias no cuentan con información acerca del paradero de sus seres queridos”.

Del total de fallecidos, 66 eran mujeres, 64 hombres, y 28 adolescentes de ambos sexos, detalla el reporte de la OIM.



Además de los 69 de Cuba, la mayor parte de los migrantes que murieron o desaparecieron eran de Haití (80), de la República Dominicana (56) y de Venezuela (25). El informe indica que la causa principal de muerte fueron los ahogamientos, provocados por las malas condiciones climáticas y el uso de embarcaciones precarias, en malas condiciones, o que no son aptas para la navegación en alta mar.

“La movilidad marítima en el Caribe está creciendo”, dijo en entrevista con la Voz de América el director general de la OIM, António Vitorino. Señaló, además, que cree que la estadística está "muy por debajo" de los números reales. "Es sólo de lo que nosotros hemos podido verificar", aclaró.

Vitorino reiteró las declaraciones de Quesada sobre el hecho de que en más de la mitad de las muertes contabilizadas, las personas no han podido ser identificadas. "No sabemos quiénes son. No hemos podido determinar cómo avisar a las familias, cómos explicar a las familias lo que ha pasado”, lamentó.

La mayoría de los cubanos que se lanzan a esta travesía marítima irregular buscan cruzar el Estrecho de la Florida con destino a Estados Unidos. Las corrientes marinas y el mal tiempo, los desvían muchas veces de este objetivo, recalando en Bahamas, México y otros puntos geográficos.

La Guardia Costera estadounidense, que patrulla las aguas del Caribe en labores de rescate y salvamento, ha alertado en varias ocasiones sobre los peligros de la emigración ilegal por vía marítima, e instado a los migrantes a buscar vías legales, que no pongan en riesgo sus vidas y las de sus familiares.

También han advertido que los migrantes interceptados serán repatriados a sus países de origen o partida.

No obstante estas advertencias, un total de 5.279 cubanos han sido intercetados por las autoridades estadounidenses desde el 1 de octubre, en su intento de arribar al país por mar. La cifra es alarmante, si se compara con los 6.182 detenidos en todo el año fiscal anterior.