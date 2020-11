Doctor Pupo Casas: “Una vez más la prensa nacional, fiscalizada por el PCC, sale en defensa de sus represores"

El médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas criticó en redes sociales el homenaje que le rindió el régimen cubano en los medios oficialistas a una de sus principales agresores: la doctora Lisset Ponce de León.



Según Pupo, Ponce lo acosó laboralmente por su modo de pensar, expulsándolo de su beca, violando el artículo 54 de la Constitución vigente en Cuba y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El galeno también asegura que la doctora, jefa del servicio de neurocirugía del hospital provincial Ernesto Guevara, participó en una campaña difamatoria en contra de él junto a "#Violeta Guillois y el grupo #DeZurdaTeam".

“Una vez más la prensa nacional, fiscalizada por el PCC, sale en defensa de sus represores para tratar de hacerlos quedar bien ante la opinión pública”, escribió en una descarga en contra del régimen en su cuenta de Facebook.

Pupo asegura que la doctora Ponce mintió cuando aseguró que los seguidores del doctor la estaban amenazando. “Tampoco mencionaron su FALSO TESTIMONIO cuando publicó en las redes que estaba siendo amenazada por mis seguidores y por mí, cosa que sería muy difícil de probar en un juzgado pues el mensaje que puso como evidencia fue enviado al móvil de su hijo, que se encuentra en la frontera de México tratando de saltar a los EEUU, financiado, estoy casi convencido por el dinero de su mamita (como si las líneas cubanas y mexicanas fueran fáciles de confundir)”, escribió el opositor.



“También se les olvidó decir que esta señora fue capaz de JUZGAR A MI PADRE por tener un hijo anticomunista cuando el propio de ella publica en sus estados de Whatsapp fotos de Fidel, Raúl y Diaz-Canel vestidos de mujer. Esto además de ser vergonzoso hasta para ella demuestra su DOBLE MORAL”, añadió.

Pupo expresó su indignación asegurando que Ponce abusó de poder y lo expulsó de su servicio sin que la sanción fuera definitiva.

El doctor aseguró que esos homenajes a Ponce son una estrategia del régimen para disfrazar la responsabilidad que le atribuye Pupo como violador de la constitución.

“Esto deja claro que no habrá tregua entre nosotros, por lo cual, les informo por esta vía a todos los que me leen, sean seguidores míos o adversarios. Poco me importan sus campañas difamatorias ridículas, poco me interesa que usen todos sus recursos para tratar de anular, soy hombre de principios y esos ninguno de ustedes puede derrotarlos, porque para derrotar los principios de un hombre primero tienen que saber de principios, y ustedes solo saben mentir y justificar. Seguiré de pie como hasta ahora, desmontando cada idiotez que se les ocurra contra mi persona”, señaló el médico.