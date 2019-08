Diosdado Cabello le resta crédito al candidato presidencial de Cristina Kirchner

Después que los votantes argentinos le dieron el triunfo al peronismo en las elecciones primarias del domingo, el segundo de la nomenclatura chavista, Diosdado Cabello, le dijo desde Venezuela al candidato a la presidencia de Argentina Alberto Fernández que no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él.

“Ojalá, Dios querido no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”, manifestó Cabello en su espacio de propaganda oficialista Con el Mazo Dando.

Su compañera de fórmula del candidato es la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Su coalición, Frente de Todos, ganó las primarias con el 47.66 por ciento de los votos, más de 15 puntos porcentuales por encima del actual mandatario, Mauricio Macri.

“Porque hay unos que después que llegan ahí [a la presidencia] se olvidan de que solos no podrían jamás”, dijo Cabello sin especificar a quién se refería. “Aquí nosotros podemos contra el Imperio si nos mantenemos unidos”.

El segundo de Maduro parecía reaccionar así a las declaraciones que Alberto Fernández hizo el martes a los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en el programa del canal argentino Net TV Corea del Centro.

“Yo no soy Venezuela, yo siempre he dicho que Venezuela tiene un régimen autoritario y se hace difícil defenderlo”, dijo el candidato peronista en el programa de televisión. “Es un gobierno de origen democrático porque la gente lo votó, pero ha cometido excesos. Me preocupa lo que ha dicho Michelle Bachelet. Eso es de una gravedad enorme, tenemos que recomponer la institucionalizad en Venezuela y Maduro no lo está garantizando”.

Sin embargo, en una obvia presunción de que el poder ejecutivo puede pasar por encima del poder judicial, declaró también, refiriéndose al presidente brasileño, que “hay que decirle a Bolsonaro que deje libre a Lula da Silva", el ex presidente que cumple condena por corrupción.

Por otra parte, hizo entender que la antipatía hacia el presidente de Estados Unidos podría atribuirse a una virtud.

“Trump no es un buen líder para el mundo, pero tal vez lo es para los americanos porque protege mucho los intereses de los Estados Unidos”, dijo el candidato peronista en el espacio Corea del Centro. “Muchas veces cuando proteges con tanto ahínco lo tuyo te convertís en un enemigo para los demás”.

El jueves se supo que Cristina Fernández de Kirchner recibió permiso de los tribunales de su país para viajar del 22 al 30 de este mes a Cuba, donde se encuentra su hija Florencia.

El permiso lo concedió el Tribunal Oral Federal 2, que juzga a la ex presidenta por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz durante su mandato, según reporta la agencia Efe. Las audiencias de declaraciones indagatorias para ese juicio deben comenzar el mes próximo.

Al regresar de su viaje a Cuba en marzo, la ex presidenta aseguró que su hija sufre problemas de salud ocasionados por la “persecución feroz” a la que dice haberla sometido la justicia argentina con acusaciones de lavado de activos y asociación ilícita.

Florencia Kirchner viajó a La Habana en febrero para participar en un curso de guionistas de cine, pero su salud se deterioró mucho cuando ya estaba en la isla y no pudo volver a Argentina porque los médicos le prohibieron viajar en avión, según las declaraciones de su madre.

(Con información de la agencia Efe)