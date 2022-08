Detienen y ponen acta de advertencia a joven que filmó protesta de mujeres y niños en autopista en La Habana (VIDEO)

Por varias horas permaneció detenido el martes Dasiel González Fong, quien transmitió a través de Facebook la protesta pacífica protagonizada en un tramo de la autopista nacional por mujeres y niños albergados en la zona conocida como Comodoro, en Arroyo Naranjo, La Habana.

A González Fong también le fue levantada en la unidad policial del Capri un acta de advertencia por transmitir en vivo la protesta, que tuvo lugar en la entrada de la autopista a Párraga y Arroyo Naranjo, según explicó a Radio Martí.

“El acta de advertencia es porque dicen que no puedo estar filmando, que yo me comporté de una forma incorrecta. Usted sabe como son las cosas”, señaló el joven.

En un video posteado en Facebook, el joven es abordado por agentes de la Seguridad del Estado que le advierten que, si no deja de filmar lo que estaba sucediendo, podría ser arrestado.



“Esto no tiene nada que ver, mi hermano, así lo suba a donde yo lo suba, ellos no están tirando piedras, no están haciendo nada”, dice González Fong con las voces de los manifestantes como telón de fondo.

“Contra la grabación que usted hizo, usted va a ir detenido”, se escucha también la amenaza del agente de la policía política.

González Fong comentó a Radio Martí que, cuando pasaba por el lugar, alrededor de las diez de la mañana, momento en que comenzaba la protesta, le llamó mucho la atención que sólo eran mujeres y niños.

“Era una protesta pacífica, y los que la estaban haciendo eran niños y mujeres. Los hombres, de hecho, yo le pregunté a las mujeres por los hombres, porque me pareció extraño, y me explicaron que no, que los hombres no tenían nada que ver con eso, que la protesta era de los niños y de las mujeres”, relató.

Según el entrevistado, las personas pedían ver al gobernante Miguel Díaz-Canel, en su opinión, debido a que llevan muchos años albergados enfrentando problemas con el abastecimiento de agua potable y otras dificultades.

“Esa gente ahí, en el Comodoro, llevan como alrededor de ‘diecipico’ o veinte años. Les prometieron que en un año les iban a dar casa y todavía están esperando.

Ellos querían que (al lugar) fuera el presidente. También para esa zona el agua está escasa, ¿entiende? El agua y varias cosas…”, apuntó el joven.

Este miércoles, se encontraban en el lugar del albergue un grupo de personas, supuestamente, personal médico, según González Fong, en campaña de vacunación.

“Había mucha gente ahí haciendo vacunación para la Covid”, concluyó.

Varias protestas se han llevado a cabo por estos días en diferentes localidades del país debido a los prolongados apagones.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)