Detienen a Guillermo Coco Fariñas por salir a manifestar en contra del régimen

El opositor, Guillermo "Coco" Fariñas, fue detenido en su vivienda en Santa Clara por agentes de la Seguridad del Estado para impedir que salga a manifestar y hasta el momento se encuentra en paradero desconocido.

Su hija, Haissa Fariñas, dijo a Radio Televisión Martí que los agentes de la Seguridad del Estado sabían de antemano que su padre tenía intenciones de manifestarse este viernes y la orden "era impedirlo".

"Hasta ahora no sabemos específicamente en qué lugar lo tienen arrestado o mejor dicho la locación del mismo", dijo la opositora a esta redacción.



Alicia Hernández, madre de Fariñas, en declaraciones a Radio Martí dijo que su hijo fue detenido cuando se disponía a salir a la calle, en la mañana. "Cuando me asomé vi la patrulla, pero bueno lo vi a él de pasada ya estaba adentro (de la patrulla)", explicó.



La señora Hernández aseguró que, apenas los agentes ven la disposición de su hijo para salir "enseguida vienen por él". "Él no se resiste a nada de eso, no hay fuerza ni nada, le ponen las esposas y se van", explicó.

Lamentó que las autoridades nunca le informan a dónde es trasladado y que es el propio opositor, quien después de ser liberado, le cuenta en qué unidad policial estuvo detenido.

Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia, del Parlamento Europeo, estuvo detenido cerca del 11 de julio por más de 72 horas. Los agentes de la Seguridad del Estado le dijeron que el motivo de su detención fue porque supuestamente "tenían información de que realizaría actividades, aunque presentaron dos versiones de las acusaciones.

En Cuba, las autoridades se mantenían en estado de alerta en los días previos al 11 de julio, en el primer aniversario de las masivas protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en múltiples ciudades de la isla el 11 de julio de 2021. La mayor expresión de descontento popular desde la llegada del régimen al poder.

El 30 de junio, del año en curso, Fariñas también fue amenazado por la Seguridad del Estado de ser acusado por un delito de rebelión o incitación a la guerra, si continuaba "emitiendo instrucciones a incitar" a otro estallido social.