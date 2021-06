Detenidos del Movimiento Alamar 18 contraen COVID-19 en prisión (VIDEO)

Dos de los jóvenes del Movimiento Alamar 18, detenidos en abril por criticar al gobierno de Miguel Díaz-Canel en un video publicado en YouTube, han enfermado de COVID-19, según dijeron familiares a Radio Martí.

Uno de ellos es Jorge Luis Méndez López, quien fue sacado de la prisión Valle Grande donde permanecía encarcelado, según le comunicó por vía telefónica a su esposa, Yohamis Cobas, una persona que no se identificó.

“Me cuentan que está en El Cotorro, pero donde él está, eso no es un hospital. Eso allí era una antigua prisión de menores de edad”, explicó Cobas.

La persona no identificada dijo a la mujer que Méndez López "está mejor, que no me preocupara, que él lo único es que está un poco alterado porque quería hablar conmigo”. Añadió que “todavía no se podía ver, porque todavía tenía que estar en aislamiento”.

Los tres jóvenes del Movimiento Alarmar 18, nombrado así por la zona en que residen en ese reparto habanero, responsabilizaron en el video al gobierno de Díaz-Canel por las carencias que padece el pueblo cubano.

Luis Darién Reyes, otro de los jóvenes de Alamar 18 que permanecen en prisión, también estuvo enfermo con el virus, pero en este momento se recupera de la enfermedad, aseguró a Radio Martí Yuliennis Rodríguez, familiar de Duniel Monterrey, un tercer integrante del grupo.

“Bueno, él (Luis Darién Reyes) sí está en Valle Grande. Él estuvo ingresado por COVID, pero ya le dieron el alta”, aseguró Rodríguez, y agregó que su esposo, Dunier Monterrey, es el único de los tres jóvenes que aún no se ha infectado de COVID-19, aunque se encuentra ingresado en un hospital habanero con una crisis de asma, enfermedad de la cual padece.

“Esta información me la dieron en 15 y K, pero en realidad”, alegó Rodríguez, “el jefe de la Unidad donde él está preso no quiso decirme dónde él (Monterrey) estaba, porque dice que ahí no se puede ir, porque no se puede visitar a nadie.”

A inicios de mayo, familiares de Duniel Monterrey daban a conocer a través de Facebook que, al ser trasladados los tres jóvenes desde Villa Marista a la prisión de Valle Grande, los habían ubicado en un depósito junto a presos que estaban contagiados con coronavirus.

Los tres jóvenes del Movimiento Alamar 18 se encuentran en prisión desde hace aproximadamente dos meses, en espera de juicio, acusados de presunto “desacato”.