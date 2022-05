Desempeño de la defensa deja mucho que desear en juicio contra El Osorbo, denuncia Anamely Ramos

El desempeño del abogado defensor no favoreció al rapero y activista cubano Maykel Pérez Castillo "El Osorbo" en el juicio efectuado este lunes en el Tribunal de Marianao, La Habana, denunció en Facebook la activista Anamely Ramos.

"Pensaba hacer este post mañana con la cabeza clara pero no puedo dormir. No hemos contado nada del juicio porque estamos recopilando todo para escribir detalladamente y de conjunto. No yo, porque de verdad que yo lo único que quiero hacer es gritar y ofender. Pero hay algo que sí quiero decir porque me está volviendo loca. Hoy todo el mundo ha coincidido que la defensa de Maykel es una reverenda mierda", escribió la profesora de Arte, actualmente en Miami.

Ramos dijo que para ella no era una sorpresa, tras el cambio de abogado en último momento, luego de que la abogada que trabajaba en el caso desde hacía meses fuera removida por el Tribunal.

"No nos extraña. Sabemos hasta dónde puede un abogado de bufete colectivo en Cuba, maniobrar en casos políticos como este. Tres días antes del juicio, removieron a la abogada con la que habíamos estado trabajando por meses. Y el resultado es que este nuevo abogado, Yoilandris Savon, casi ni habló, y fue Maykel mismo quien explicó todo, con una serenidad- me dicen- que muchos no reconocerían en Maykel, pero los que lo conocemos bien, sí", detalló en el post.

Según declaraciones de Rosmary Hernández, expareja de El Osorbo y madre de su hija, a Radio Martí, a la abogada "le impusieron una medida de castigo en el bufete".

La vista, que debe continuar este martes, y en la que también se juzga al artista y líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, tiene lugar en el Tribunal de Marianao, rodeado el lunes de un fuerte operativo policial. Ni periodistas, ni diplomáticos, ni amigos de los acusados pudieron llegar al lugar, reportaron medios de prensa internacionales acreditados en la isla.

Ramos añadió que el mal desempeño del abogado defensor creó un desbalance en el juicio en el que El Osorbo enfrenta una posible condena de 10 años de privación de libertad, según la petición fiscal.

"Bueno, pues este abogado ha logrado con su mal desempeño hasta ahora, que el juicio se vea desbalanceado. Que dentro del desastre en general, la injusticia y la tristeza absoluta que se abalanza sobre los dos, la parte relacionada a Maykel parezca mucho más desprovista de todo. Porque de eso se alimenta ese poder miserable, de acentuar el desamparo incluso cuando parece que no es posible más, de acentuar la vulnerabilidad más de unos que de otros, cuando parece imposible dividir entre malo y malo", subrayó la activista.

Ramos señaló que pese a estas maniobras de las autoridades El Osorbo no está solo, y la solidaridad con su caso continuará.

"A eso que se hace llamar poder en Cuba: Yo sé que odian a Maykel profundamente, sé que les molesta donde ha llegado, sé que para ustedes siempre será un delincuente al que hay que aplastar. Pero NO crean que está solo. No crean que por él no seguiremos y seguiremos. Ustedes joden. Nosotros también. Maykel no cumplirá los años que les de a ustedes la gana de ponerle. Así que hasta por su propia pena ajena, intenten que la mentira de mañana no sea luego tan escandalosa", concluyó.