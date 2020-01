Desde Cuba, un elogio a Martin Luther King Jr

Tanto en Cuba como en el exilio, miembros de la comunidad afrocubana recuerdan al líder cívico Martin Luther King Jr. (MLK) en el 91er. aniversario de su natalicio.

Desde Cuba lo hace el académico Manuel Cuesta Morúa, activista por la integración racial y portavoz de la corriente Arco Progresista, quien resaltó el valor de las enseñanzas del líder afroamericano y su ejemplo "sobre todo para los luchadores cívicos en la isla y para la comunidad afrocubana".

"De él se aprende la autodisciplina cívica, la importancia del carácter del individuo y la posibilidad de que el ciudadano distinga entre el coraje y la violencia", precisó Cuesta Morúa.

Martin Luther King Jr. dejó una profunda huella en la historia de Estados Unidos: en 1955, lideró el boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama. En 1957, se convirtió en el primer presidente de la conferencia cristiana del sur de los Estados Unidos. En 1963, ayudó a organizar la marcha a Washington donde pronunció su famoso discurso "Yo tengo un sueño".

Fue un defensor de la protesta no violenta y en 1964 fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz por combatir la desigualdad racial en el país.

En Miami, el activista Omar López Montenegro, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, resaltó la capacidad organizativa de MLK y su poder de convencimiento sobre las personas para que participaran en la lucha por los derechos civiles.

Subrayó que las ideas del líder norteamericano estarán siempre vigentes y que toda persona en el mundo que se dedique a la defensa de los derechos humanos, los derechos civiles y el activismo por un cambio democrático, tiene que conocer profundamente el pensamiento de MLK.

El líder de los derechos civiles murió asesinado el 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, a los 39 años, mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel Lorraine, acompañado por varios de sus colaboradores. El atentado provocó una ola de protestas y estupefacción en el país.

El día antes del asesinato sus palabras fueron casi proféticas durante su discurso en el Mason Temple: “¿Qué es lo que podría ocurrirme por parte de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo sólo quiero cumplir la voluntad de Dios. ¡Y Él me autorizó a subir a la montaña. Estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor. No tengo miedo de ningún hombre. ¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor!".

(Esta nota se elaboró a partir de un reportaje del periodista Dámaso Rodríguez)