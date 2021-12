“De aquí saldré o libre o muerto, porque soy inocente”, advierte preso político del 11J en huelga de hambre

El preso político Demis Valdés Sarduy, condenado recientemente a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara, se negó a aceptar los alimentos que su esposa le llevó el martes, a la prisión de Guamajal, donde lleva a cabo una huelga de hambre, en protesta por su encarcelamiento.

Valdés Sarduy fue arrestado en Placetas una semana después de las protestas populares del 11 de julio, cuando se encontraba en el hospital de la localidad para que le realizaran un test de COVID-19 a su hijo pequeño.

Su esposa, Yanela Sánchez Manso, a través de un video publicado en redes sociales, dijo que Valdés Sarduy no ha recibido una adecuada atención médica en ese centro penitenciario, a pesar de presentar una cardiopatía.

“Fui a Guamajal, a llevarle las cosas que le tocaban, porque tenía visita. Mi esposo me las ‘viró para atrás’. Me dejaron verlo y está ‘plantado’, no quiere comer porque dice que él es inocente y que él no ha cometido ningún delito”, relató Sánchez en su post.

Valdés Sarduy dijo a su esposa que “él no quiere estar ni un día más dentro de esa cárcel, que él no se lo merece”.

La señora denunció que el opositor, miembro del Movimiento Cubano Reflexión, presenta serios problemas de salud: “Tiene un marcapasos puesto, está operado de ‘estrechés’ en la uretra, es sordo de un oído” y además, “lleva plantado (en huelga de hambre) más de seis días”.

“No lo han llevado al hospital”, apuntó Sánchez.

“Hoy, cuando lo vi, está pálido y muy delgado y me dijo que ‘de ahí, como único va a salir es, o libre, o muerto, pero que él no va a cumplir un día más de cárcel. Que está plantado y que no va a comer. No va a comer porque él es inocente’, subrayó la mujer.

Desde el 11 de julio hasta el 20 de diciembre, se han llevado a cabo 1320 detenciones con motivos políticos, de ellos, 698 continuan en reclusión y el el resto se encuentra en arresto domiciliario o libertad bajo fianza, de acuerdo a Cubalex.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)