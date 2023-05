Díaz-Canel y Silvio Rodríguez salen en defensa de Buena Fe tras múltiples cancelaciones en España

Las cancelaciones de conciertos del grupo cubano Buena Fe continúan en España, después de la agresión sufrida por un exiliado que gritó “Patria y Vida” en la sala Galileo Galilei, de Madrid.

El recital de Tenerife ha sido el más reciente en suspenderse. Previamente, se anunciaron medidas similares en las ciudades de Barcelona, Salamanca y Zamora, supuestamente por diferentes motivos.

“Aquí se suspendió porque se habían vendido pocas entradas”, dijeron a Radio Televisión Martí fuentes de la sala en la ciudad canaria. No obstante, también admitieron “cierta confusión” con respecto al tema “político”. Los demás locales no respondieron a preguntas sobre el tema.

A la par, la Policía Nacional de España confirmó a esta emisora que la denuncia interpuesta por el ciudadano cubano Lucio Enríquez Nodarse por la agresión en Madrid, ya había pasado “a manos del juez”.

“El caso está judicializado, y ya no podemos ofrecer más información”, dijo una portavoz policial.

En publicaciones en redes sociales, el grupo Buena Fe atribuyó las cancelaciones a los “acosos y amenazas fascistas contra los dueños de los locales”.

“Esto no es un reclamo fascista. Yo llamé, escribí a las salas, les expliqué lo que pasó en Madrid. No he golpeado a nadie por la fuerza para pedir que no vaya el grupo Buena Fe. He sido golpeado, y ahora resulta que me tildan de fascista”, respondió Enríquez Nodarse en Facebook.

Además, aclaró que el cónsul de Cuba en Madrid no lo agredió “directamente”, pero sí “participó en la acción ofensiva física” contra él y Emilio Arteaga Pérez.

“Esto sí es delito, y grave. Grave por el hecho de ser un cónsul”, afirmó el activista exiliado.

El oficialismo cubano ha salido en tromba a defender a Buena Fe. Entre las reacciones, la del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre el “acoso a Buena Fe en España”.

“Toda Cuba con ustedes”, añadió.

El cantautor Silvio Rodríguez también se refirió al tema y elogió el “ejemplo moral de Buena Fe”.