Se declara en huelga de hambre cuentapropista opositor que podría enfrentar hasta tres años de prisión (VIDEO)

El trabajador privado Eldris González Pozo será juzgado por el tribunal municipal de Santiago de Cuba el próximo 12 de abril, imputado de tres presuntos delitos por los que la Fiscalía le pide 3 años de privación de libertad.

Una inspectora estatal lo acusa de “atentado” asegurando que el cuentapropista la había empujado cuando ella supervisaba su kiosko donde vende útiles del hogar.

También dos Jefes de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo inculpan de “desacato” y “desobediencia” ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron.



“El día 20 de agosto del 2020 una ciudadana se presenta en mi negocio y, sin identificarse, empieza a tirar fotos con un teléfono. Yo salgo, le pido permiso y bajo la compuerta del negocio, a los cinco minutos aparecen los dos jefes de sector en mi casa, el capitán Félix y el capitán Miguelito, diciéndome que les diera mis documentos y yo les dije que no tenía que hablar nada con ellos y entré a mi casa”, relató a Radio Televisión Martí.

“Unos días después me llama por teléfono, el primer teniente Yoan y me informa que yo estaba acusado de ‘atentado’ y que me presentara en la tercera estación. Yo voy por mis propios pies para la unidad. Allí una investigadora me tomó declaración y, posteriormente, hizo su investigación pertinente en la cuadra. No estuve detenido en ningún momento. No me pusieron fianza alguna. Y me afirmaron que el caso se archivaría”, indicó.

“Y el 5 de abril de 2021 se presentó un alguacil del tribunal con una petición fiscal donde me acusan por ‘atentado’, ‘desacato’ y ‘desobediencia’ y me piden una sanción conjunta de tres años de privación de libertad”, explicó el vendedor.

González Pozo, miembro de la opositora Alianza Democrática Oriental, se declaró en huelga de hambre el jueves pasado en protesta por lo que considera una injusticia contra su persona y una represalia política.

“La Seguridad del Estado me ha fabricado esta causa con cargos en los que nunca incurrí. No me permitieron presentar testigos para mi defensa”, denunció el cuentapropista.

“Yo me declaré en huelga de hambre porque, como soy opositor, todo lo que ocurre en mi zona me lo achacan a mí: A mi hija de 15 años, Evelyn González, le negaron la carrera. Hace unos días pusieron, frente a mi vivienda, unos carteles con la frase ‘Patria y Vida’ y ya me están investigando a mí”.

En 2007, González Pozo fue expulsado de la Universidad de Oriente donde cursaba el quinto año de la carrera de Derecho, debido a una protesta de estudiantes por las malas condiciones de vida en los albergues y la mala alimentación.