Cubanos piden justicia para Diubis Laurencio, víctima fatal de la represión del 12 de julio en La Güinera

Diubis Laurencio Tejeda, quien hasta el momento, ha sido reconocido como la única víctima mortal de la represión policial de las manifestaciones del verano de 2021, está siendo recordado por numerosos activistas cubanos en el aniversario de su muerte.

El cantante de 36 años, residente en La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, murió el 12 de julio de un disparo por la espalda propinado por el subteniente de la policía Yoennis Pelegrín Hernández, quien quedó libre de cargos al argumentar que actuó en defensa propia.argumentando que actuó “en legítima defensa”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el ensañamiento contra los manifestantes de esta localidad, uno de los barrios más pobres de la capital, donde fueron apresados y condenados más de un centenar de personas. También han señalado que quienes presenciaron o filmaron el asesinato del Laurencio Tejeda han estado encarcelados desde entonces y han recibido altas condenas.

Una nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba sobre los sucesos en La Güinera se refiere a los manifestantes como "grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales" que "alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".

"Los manifestantes, a su paso, fueron interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior y la población y en su intento por evadir la actuación, vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico; al propio tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar. En el enfrentamiento, varios ciudadanos fueron detenidos, y otros resultaron lesionados, incluyendo agentes de la autoridad", afirma la comunicación oficial publicada el 13 de julio.

En este primer aniversario del estallido, Diubis Laurencio Tejeda ha sido recordado en las redes sociales por activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el Centro por una Cuba Libre, el artista y activista del 27N Julio Llópiz Casals, entre otros.



"No hablamos de él lo suficiente. No recordamos el dolor de su esquina. Obviamos que su origen es el origen de las jornadas de julio de 2021, la primera revolución ciudadana en Cuba. Si el 11J es el acontecimiento que marcará la historia de Cuba, a pesar y por encima del borrador totalitario del régimen, Diubis Laurencio Tejeda es el mártir de ese día. Un mártir particular: porque lo es de la ciudadanía, lo es de los marginados, no marginales, lo es de la juventud y lo es de la afrocubanía. Una carga pesada sobre el cuerpo roto de la nación y una memoria que no debemos olvidar. Él también tiene una familia, unos amigos, unos dolientes y unos cuantos cubanos y cubanas que hemos decidido no olvidarlo. Él es el rostro de un cuerpo caído por la libertad", escribió el Comité.



El actor y activista del 27N Daniel Triana denunció en sus redes sociales demandó justicia: “También hay que recordar que a un año del asesinato de Diubis Laurencio no se ha hecho justicia con su caso".

El artista rechazó el concierto organizado por el régimen comunista en La Güinera en el primer aniversario del estallido, para el que convocó a La Orquesta Failde y a su director Ethiel Failde.

"La Güinera puso el muerto y los presos, y la Orquesta Failde va a lavar la sangre. Circo para tapar la injusticia”, escribió Triana.

El historiador Leonardo Fernández Otaño emplazó públicamente a Ethiel Failde y a su agrupación por el concierto ofrecido en la comunidad de La Güinera, "mientras las madres de los manifestantes del 11J permanecían sitiadas por la policía y la Seguridad del Estado”

“Es una falta de decencia total ir a ofrecer un concierto con fines políticos y legitimadores de la represión en una comunidad empobrecida, donde más de 140 conciudadanos permanecen presos después de la Manifestación del 12J”, expresó Fernández Otaño.