"A mí no me mandan ni un kilo": algunos cubanos piden cierre de tiendas en dólares

Cubanos en las redes sociales piden el cierre de las tiendas en dólares y que a la vez se abastezcan los establecimientos que venden productos en moneda nacional en la isla.

El post que exige el cierre de las tiendas en dólares en Cuba escrito por la usuaria identificada como Eli Maura, en la página Cubavisión Noticias de Cuba y el Mundo, alcanza las más de 3000 reacciones, una de ellas la de Félix Escalante con quien Radio Martí pudo contactar.

“Las tiendas están llenas de cosas y uno no tiene acceso a las tiendas porque están en dólares americanos. Aquí hay varias gente que reciben dólares, lo que pasa es que yo mismo tengo familia y no me mandan ni un kilo. Deberían quitar eso de los dólares, porque el problema es que no tenemos acceso. Ahora hay jabones, detergentes, hasta comida en las tiendas en dólares americanos y cuándo van a comprar en los otros establecimientos no hay prácticamente nada", declaró a Radio Martí.



En su respuesta Escalante escribía: "Solo pedimos dignidad, todo lo malo que pasa lo paga el pueblo, ahora hay que pasar miseria viendo como la clase adinerada de este país tiene prioridad".

Desde el 20 de julio de este año, hace ya unos tres meses, se inició la venta en dólares de varios productos alimenticios y de aseo, de los que llama la prensa en la isla “gama media y alta”, que son aquellos de gran demanda y de escasa o nula presencia en los anaqueles para venta en peso cubano o por la libreta de racionamiento.

Sobre el descontento de los cubanos con las tiendas en dólares en twitter un usuario identificado como Juan Gallardo escribía: "Si no hay comida para vender por la libre, entonces que cierren las tiendas en dólares y se venda esa comida en pesos cubanos".