Cubanos opinan sobre cambios en la política de EEUU hacia Cuba

Miembros de la sociedad civil independiente expresaron este martes sus opiniones sobre los cambios anunciados por el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba.

La administración del presidente Joe Biden anunció este lunes que restablecerá los vuelos comerciales a otras ciudades de Cuba, además de La Habana, y que suspenderá el límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas, dando marcha atrás a algunas de las restricciones de su antecesor, Donald Trump.

“Retomar esta política me parece un paso inteligente e interesante. Manda el mensaje más importante que se puede enviar ahora y es que el gobierno de los Estados Unidos está al lado del pueblo cubano, al lado de las familias cubanas y que hará todo lo posible porque esta relación entre los cubanos con los norteamericanos de alguna manera siga fortaleciéndose, sobre todo, porque ya el pueblo cubano está percibiendo que, quien le quita sus derechos y la posibilidad de construir, crear, su propia libertad, es el gobierno cubano, no el gobierno de Estados Unidos”, aplaudió desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa.

“Por otro lado, se inscribe como un esfuerzo del gobierno norteamericano de trabajar para reducir la migración, que es parte también de la política del gobierno cubano para exportar la crisis para Estados Unidos y, para los cubanos, que la situación que está atravesando el país se debe a la política norteamericana”, añadió.

Desde Cárdenas, Matanzas, Yuneisy Santana, esposa del preso político Samuel Pupo, condenado a tres años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio, señaló que las nuevas medidas son "oxígeno para la dictadura".

"Todos sabemos aquí que las remesas, el porciento de las remesas se lo coge el estado, el gobierno y mucho menos va a beneficiar a ni a los presos, a los muchachos que se manifestaron el día 11 (de julio) ni a sus familiares, porque la mayoría es el cubano ‘de a pie’ que no recibe remesas", afirmó.

Santana agregó que las medidas son como "un regalo para la Revolución" por parte del presidente Biden.

"Yo me imagino que esta gente (el régimen) tiene que estar súper contenta con todas estas cosas que abrió. Es un regalo a la dictadura, al abuso que ha hecho la dictadura con estas personas, a la manipulación, a la represión. Para mí, es como una burla y me siento como que molesta e indignada porque, es como un regalo. ¿Y él (Biden) no ha visto la represión con el cubano de a pie? ¿Esta cantidad de personas que se han manifestado pacíficamente y están presas, y el abuso de los derechos humanos que hay en este país?", concluyó.

Biden también restablecerá el programa de reunificación familiar, que llevaba suspendido desde hace varios años y permitirá las remesas no familiares que brindarán apoyo a trabajadores independientes.

El escritor Ángel Santisteban Prats calificó como negativas las medidas. “Para mí todas las medidas que puedan fortalecer económicamente al régimen son negativas”.

Dijo, además, que está en contra de las 20 mil visas anuales que concede EEUU a cubanos. “Me parece que ya, con más de 100 mil cubanos que han viajados en el último tiempo, me parece que eso se ha cumplido cinco veces. El problema hay que resolverlo aquí. Si los cubanos se van, no se resuelve el problema. Yo soy de los que digo que el cubano no necesita comida, el cubano lo que necesita es libertad. Cuando tengamos libertad, ya lo vamos a tener todo”.

La periodista Miriam Leiva, por su parte, considera apropiado el paso que ha dado la administración Biden. Las medidas, dijo, se adaptan a la “circunstancia actual del pueblo cubano”.

“Es un momento importante, cuando el gobierno cubano ha aprobado un Código Penal tremendamente represivo contra toda la población y, por supuesto, contra la oposición”, señaló.

La comunicadora celebró, además, la decisión de la administración Biden de aumentar los servicios consulares y el procesamiento de visas a ciudadanos cubanos. “Creo que es fundamental esto de restituir los contactos familiares”, dijo.

En contraste, el periodista Yoe Suárez, considera un error la política de Estados Unidos para aliviar la situación de la isla, sobre todo cuando acaban de aprobar un nuevo Código Penal.

Aunque aclaró que no puede hablar a nombre de toda la población, Suárez ofreció su opinión de que estas medidas contribuirán “a dar oxígeno al régimen, a la tiranía socialista cubana, durante no sabemos cuántos años más”.