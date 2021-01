Cubanoamericano Rolly Romero buscará conservar la corona interina de la AMB

Al concluir el terrible 2020, año de la pandemia a nivel global, la labor de los púgiles cubanos a nivel profesional se puede catalogar de “Muy buena”.



Pocas naciones en todo el orbe se pueden dar el lujo de terminar el 2020 con varios monarcas mundiales. Pese a esto, el gobierno cubano censura estas noticias positivas.

En las categorías debajo de welter, cuatro peleadores de la mayor isla de las Antillas ganaron fajas planetarias y uno la conservó.



En el peso minimosca el habanero Daniel Matellón, de 32 años de edad, en febrero hizo historia al convertirse en el primer cubano en ganar una corona del orbe en las 108 libras, el fajín de la Asociación Mundial de Boxeo.



La arena “Roberto Durán”, en Ciudad de Panamá, fue escenario para que Matellón conquistara la corona a nivel interino, tras derrotar por decisión dividida al peleador de Jalisco, México, Erick Omar López (15-5-10 KO).



Fue el único pleito que realizó en el 2020 el púgil habanero Matellón, quien se mantiene invicto en 11 peleas, de las cuáles ha ganado 6 por la vía rápida.



En el peso mosca (112 libras) el yumurino residente en Montevideo, Uruguay, Santiago Amador, no pudo pelear debido a la dura situación del coronavirus en ese país sudamericano.



En este peso mosca el mejor cubano en todos los tiempos fue Eladio Valdés (Black Bill), quien fue campeón en el estado de Nueva York en 1930. Eladio (1905-1933) falleció a los 27 años de edad con récord de 123 éxitos y 24 derrotas.



En las 115 libras (súper mosca) el agramontino Joahnys Argilagos (5-0-3 KO) realizó en el 2020 dos peleas, y las ganó por nocaut ante Erick Alonso y Samuel Gutiérrez.



Argilagos, bicampeón mundial amateur en el peso mini mosca (48 kilogramos) será el primer púgil cubano profesional en pelear en el 2021, durante un cartel que se efectuará en el teatro Manuel Artime, de la ciudad de Miami, el venidero 29 de enero.



En el peso gallo (118 libras) el santiaguero Guillermo Rigondeaux en su única pelea del año superó por decisión dividida al venezolano residente en Panamá Liborio Solís (30-6-14 KO) y de esa forma el bicampeón olímpico ganó la corona vacante de la Asociación Mundial de Boxeo.



El otro cubano en el peso gallo, el habanero Leosdán Núñez (11-0-5 KO), ganó su único pleito del año.



En las 122 libras, de los 4 boxeadores profesionales cubanos, tres combatieron. Jorge de Jesús Romero ganó sus 3 pleitos, Ariel Pérez salió airoso en dos combates, mientras que Gianny García debutó por la puerta grande.



En el peso pluma de los 5 cubanos que pelean a nivel profesional, el mejor fue el guantanamero-habanero Pablo Vicente (16-1-14 KO). Pablo superó a Eder Espetia para proclamarse campeón FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo.



En este peso el santiaguero Manuel Correa (7-0-5 KO) se impuso en su única pelea ante Dakota Lester.



En el peso ligero (135 libras) Leduán Barthelemy, tras perder el invicto en el 2019, regresó en el 2020 a la senda victoriosa. En este peso el ex campeón mundial Yuriorkis Gamboa perdió su único pleito ante uno de los grandes prospectos estadounidenses, Davin Haney.



Pese a que Gamboa (30-4-18 KO) hizo gran esfuerzo, no pudo ante el empuje del joven Davin, quien conservó su invicto en 25 peleas y la corona en el peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo.



El ex campeón mundial Rancés Barthelemy (27-1-14 KO) debió pelear en el verano en el peso súper ligero (140 libras), pero debido a la pandemia no lo pudo hacer.



De los otros 4 cubanos, tres pelearon y salieron victoriosos: Raynel Mederos, Yoangel Moya y Orestes Velázquez.



En la segunda parte de esta nota, abarcaremos las divisiones desde el peso welter hasta los súper pesados.