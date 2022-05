Cubanoamericana quedó "sin palabras" tras ganar el Pulitzer con 'Cuba: Una Historia Americana’

La historiadora cubanoamericana Ada Ferrer fue galardonada el lunes con el prestigioso premio Pulitzer, en la categoría de Historia, por su investigación ‘Cuba: Una Historia Americana’.

La profesora de Historia y Estudios Latinoamericanos y Caribeños en la Universidad de Nueva York, donde ha enseñado desde 1995, escribió en sus redes sociales que había quedado "Sin palabras", tras conocer la noticia.



Ferrer, nacida en Cuba y emigrada a Estados Unidos a los 10 meses de nacida, es autora de otras obras, fruto de su trabajo investigativo: 'Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1868–1898', ganadora del Berkshire Book Premio al mejor primer libro de una mujer en cualquier campo de la historia, y 'Freedom's Mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution', que ganó el Premio del Libro Frederick Douglass del Centro Gilder Lehrman de la Universidad de Yale.

"Cuba siempre estuvo presente, de una forma u otra. Viajé a la isla por primera vez en 1990, para conocer el lugar donde nací, conocer a mi familia y realizar investigaciones históricas en sus archivos y bibliotecas. He estado volviendo desde entonces. Mis hijas y mi esposo me han acompañado en muchos viajes de investigación. Estuve allí cuando Barack Obama visitó en marzo de 2016. Ese mismo mes, viajé allí con mis padres. Para mi padre, nacido en 1921, fue su primer viaje de regreso a la isla desde su partida en 1962. A nivel muy personal, capto cuán insuficientes son las muchas consignas y convicciones sobre Cuba, sostenidas tanto por la derecha como por la izquierda del espectro político. Ese conocimiento influyó en mi giro hacia la historia y mi deseo de siempre colocar a las personas primero", explica en su biografía.

Con el libro ‘Cuba: Una Historia Americana’, en el que explora las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ganó el premio al mejor libro de Historia de Los Angeles Times y cuenta con reseñas muy favorables de importantes medios noticiosos estadounidenses e investigadores.

“Ella captura el alcance épico de la historia de la isla de la esclavitud, la producción masiva de azúcar, el colonialismo y la revolución. Pero también muestra cómo Cuba y los Estados Unidos han estado unidos durante tanto tiempo en una cultura compartida, crisis políticas y tragedias", escribió David W. Blight, Universidad de Yale.

“Los héroes de la narrativa de Ada Ferrer son los nacionalistas y reformadores de la isla. . . . [Ella] revela una relación que es más profunda y problemática de lo que parece. . . . Sin embargo, los lectores cerrarán el fascinante libro de Ferrer con una sensación de esperanza. . . . Conmovedor." -El Economista

“Cuba se enfoca en la relación equívoca de los dos países, y la presenta convincentemente como simbiótica. . . . ejemplar . . [lleno de] ideas vivas y prosa lúcida. . . . Siendo igual de severa con los líderes cubanos que con los líderes estadounidenses, la señora Ferrer logra un honroso objetivo: complacer a nadie siendo justa”. -Wall Street Journal

El año pasado la compositora cubana Tania León ganó el Premio Pulitzer de Música por su obra orquestal Stridem inspirada en el movimiento por el sufragio femenino.

La creadora nacida en La Habana y residente en New York, ganó con esta composición de 15 minutos que el jurado de Pulitzer describió como un "viaje musical lleno de sorpresas, con poderosos metales y motivos rítmicos que incorporan las tradiciones musicales negras de los Estados Unidos y el Caribe en un tejido orquestal occidental".