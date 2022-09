Cubano ganador de premio internacional ha sufrido la censura en la isla (VIDEO)

Carlos David Fuentes, nacido en 1982 en Santiago de Cuba, y graduado del Instituto Superior de Diseño (ISDI) en 2006, se inspiró en una de las primeras fotos de los bombardeos publicadas durante las primeras semanas de la invasión rusa a Ucrania para crear una caricatura que ganó el European Cartoon Award (ECA).

La selección del premio, dotado con 10 mil euros, se realizó entre 15 trabajos nominados y, de acuerdo con el jurado, el de Fuentes fue seleccionado entre los más de 400 presentados al concurso por artistas de 29 países.

"La obra de Carlos David Fuentes es la imagen adecuada para representar este difícil año; tiene un impacto dramático y es muy fuerte", dijo Janet Anderson, presidenta del jurado en esta edición.



El creador gráfico, que vive en La Habana, junto a su familia, contó en exclusiva con Radio Televisión Martí que la caricatura ganadora la hizo el mismo día que comenzó la invasión rusa en Ucrania, al sentir la gravedad del asunto y ver una foto de un bombardeo.

"Vi una imagen por Internet que es una imagen, de una explosión. Se ve el hongo de la explosión y enseguida me sugirió, o sea en mi mente vi, poner ahí el rostro caricaturizado de Putin. Y bueno, me dispuse rápidamente a hacerla, sentí que tenía que hacerla rápido, con premura y la hice en un corto plazo de tiempo, lo cual no es habitual en mi trabajo. A veces me tomo más tiempo, pero bueno es que sentí que tenía que hacerla pronto y al otro día ya salió publicada en un sitio que se llama The Cartoon Movement y luego tuvo la dicha de ser publicada como portada de un número especial de la revista Courrier Internacional. Esto fue lo que me dio la posibilidad entonces de participar en el concurso de la prensa europea, con la caricatura del humorismo gráfico", explicó.

“Estoy muy contento por todo esto que me ha pasado, que me ha estado sucediendo, todo relacionado con este gran premio. Es una muestra de que en Cuba, o sea lo que dice el Estado, el Gobierno, no es esencialmente lo que piensa todo el mundo entre el pueblo. Y bueno, contra eso luchamos también en nuestro trabajo y con las caricaturas que hacemos”, declaró.

El caricaturista, de 39 años, ganador de otros premios internacionales como el del Salón Internacional de Humor de Piracicaba en Brasil, dijo que en ocasiones su arte, libre como él, ha sido censurado por el régimen cubano.

"Yo últimamente me he desligado un poco de los de los eventos nacionales. Al principio, sí hacía mis exposiciones. Recibí ayuda sobre todo en lo personal, mucho de apoyo, de confirmación, de amigos que hice del gremio. Pero ya últimamente me he desvinculado un tanto de los medios nacionales, de los concursos y los eventos acá en Cuba. Sí, en ocasiones he sido censurado, o no aceptado mi trabajo, y yo estoy claro, consciente de que la censura existe. Creo que el problema está cuando todos los medios de comunicación responden a un solo interés, un mismo interés y están controlados por quien está en el poder. Creo que eso es lo indignante", aseguró.

El ilustrador consideró que este tipo de prohibiciones dotan al trabajo censurado "de un valor añadido" y que vuelve su obra aún más risible.



Describiéndose como un cristiano y hombre de fe, Fuentes intentó describir el sentido de una frase subida a sus redes sociales en la que alude a la libertad de Cuba: "En un post que hice mi perfil de Facebook lo terminé con la frase “Viva Cuba libre” porque es como un grito de aliento, de ansias. Soy un hombre de fe, soy cristiano y creo que la libertad es un don, un regalo que Dios nos ha dado. Dios nos hizo libres a todos, libres de pensar, libres de decidir. Bueno. Y creo que un llamado sobretodo, primero a la libertad espiritual, y después a todo lo que eso concierne, es un grito a vivir como hombres y como personas libres".

"Yo soy un hombre que vivo con esperanza y cuando pienso en mi futuro, en el futuro de Cuba lo veo así, lo veo con esperanza, con fe de que las cosas pueden cambiar. Claro está, estoy consciente de todas las dificultades. Es algo que vivimos y que sufrimos día a día y bueno, humanamente creo que las cosas van para mal cada día que pasa. Pero bueno, tengo fe en Dios, tengo esperanza", confesó el humorista gráfico.